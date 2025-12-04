El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes de la Ertzaintza patrullan por el barrio de San Francisco en Bilbao. Jordi Alemany

El PSE rebaja el choque con el PNV por revelar el origen de los delincuentes

Mantiene su rechazo a la decisión de Zupiria, pero evita votar con Bildu y Sumar para que la Ertzaintza dé marcha atrás

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:35

Comenta

La decisión de revelar el origen de los detenidos por la Ertzaintza se ha convertido en las últimas semanas en el motivo de otro choque ... más entre el PNV, impulsor de la iniciativa en el Departamento de Seguridad, y el PSE-EE, en contra por la estigmatización que puede causar entre la población inmigrante. El socio minoritario de la coalición sigue apelando a que se revierta ese paso, pero al mismo tiempo se esfuerza en que este asunto no genere una nueva crisis en el Gobierno vasco y evita por ahora hacerse la foto con EH Bildu y Sumar, a los que sí se unió hace un mes en la polémica del centro de refugiados de Vitoria.

