El PSE se desmarca del PNV y se une a Bildu y Sumar para defender el centro de refugiados de Vitoria

Hace menos de un mes que PNV y PSE-EE rompieron por primera vez en esta legislatura su unidad de voto en el Parlamento vasco ... a cuenta de la reforma legal para tratar de blindar el euskera en las OPE. Pero la dinámica de tensionamiento en las relaciones entre los miembros de la coalición subirá este jueves un escalón más. Una moción acerca del futuro centro de refugiados de la clínica Arana en Vitoria no sólo escenificará una nueva fractura, sino que precipitará el inédito movimiento de que uno de los socios de gobierno, la formación de Eneko Andueza, se desmarque del otro para unirse a las fuerzas de la oposición.

Según ha podido conocer EL CORREO, el PSE-EE ha cerrado una enmienda transaccional junto a EH Bildu y Sumar para defender el proyecto del Gobierno central, aunque con la apertura de un «diálogo constructivo» junto al resto de instituciones. El centro de refugiados en cuestión, que se encuentra actualmente en fase de obras, viene siendo un motivo de disputa con el PNV desde que se anunció a principios de 2023, ya que los jeltzales rechazan la infraestructura al estimar que es contraria al modelo vasco de acogida, basado en centros más pequeños. El Ejecutivo sólo ha accedido a bajar de 350 a 200 el número de plazas.

En la anterior legislatura, aún con Iñigo Urkullu como lehendakari, el Parlamento vasco ya debatió acerca de este tema y entonces los socios fueron capaces de llegar a un pacto de mínimos, sin compromisos en uno u otro sentido, para «robustecer el modelo de integración de la población acogida». Pero en esta ocasión, el acuerdo ha sido del todo imposible. Ante las iniciativas presentadas por PP y Vox en contra del proyecto, y que serán debatidas este jueves en el pleno, habían optado por presentar sus respectivas enmiendas: los jeltzales, para «rechazar y solicitar su paralización», y los socialistas, para mostrar su «acuerdo».

Lo novedoso ahora es que el PSE-EE ha movido ficha fuera del perímetro de la coalición para unir fuerzas con EH Bildu y Sumar, que habían registrado una propuesta conjunta. Tras una negociación intensa, las tres formaciones de izquierdas han redactado un texto común compuesto por dos puntos. El segundo de ellos, el nuclear, insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a «abordar un diálogo constructivo junto al Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria con el fin de consensuar el diseño, desarrollo y gestión de los recursos y servicios vinculados al proyecto» de la antigua clínica Arana.

Inédita fotografía

El pacto concreta que ese diálogo «deberá abarcar, al menos, una planificación adecuada de sus infraestructuras, el dimensionamiento y alcance del recurso, la provisión de servicios sociales, sanitarios y educativos que cubran las nueva necesidades generadas, así como el diálogo con el tercer sector local». El primer punto, por su parte, se trata de manifestar el «compromiso» del Parlamento vasco con «los derechos humanos y con la acogida responsable», especialmente en el caso de las personas que «se ven obligadas a huir de sus países por conflictos bélicos, persecución política o razones humanitarias».

La suma de EH Bildu (27), PSE-EE (12) y Sumar (1) reúne a 40 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta, por lo que el éxito de la iniciativa está garantizado. La fotografía de la votación revelará una inédita situación –nunca antes en esta legislatura se habían unido las fuerzas de izquierdas– y escribirá un nuevo capítulo en el libro de enfrentamientos entre los socios del Gobierno vasco. El PNV mantiene viva su enmienda, con la que como mucho puede aspirar a lograr los 'síes' o las abstenciones de PP y Vox. Entre las tres formaciones sólo llegan a los 35 asientos, a tres de la mayoría absoluta.