El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Obras en la clínica Arana de Vitoria, donde el Gobierno habilitará un centro de refugiados. Blanca Castillo

El PSE se desmarca del PNV y se une a Bildu y Sumar para defender el centro de refugiados de Vitoria

Los tres partidos de izquierdas, con mayoría en el Parlamento vasco, sacarán adelante mañana un acuerdo que en todo caso pide un «diálogo constructivo»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:41

Comenta

Hace menos de un mes que PNV y PSE-EE rompieron por primera vez en esta legislatura su unidad de voto en el Parlamento vasco ... a cuenta de la reforma legal para tratar de blindar el euskera en las OPE. Pero la dinámica de tensionamiento en las relaciones entre los miembros de la coalición subirá este jueves un escalón más. Una moción acerca del futuro centro de refugiados de la clínica Arana en Vitoria no sólo escenificará una nueva fractura, sino que precipitará el inédito movimiento de que uno de los socios de gobierno, la formación de Eneko Andueza, se desmarque del otro para unirse a las fuerzas de la oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PSE se desmarca del PNV y se une a Bildu y Sumar para defender el centro de refugiados de Vitoria

El PSE se desmarca del PNV y se une a Bildu y Sumar para defender el centro de refugiados de Vitoria