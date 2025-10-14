El PSE critica al PNV y Bildu por «imponer con una visión excluyente» el euskera Los socialistas hacen un llamamiento a los jeltzales para que actúen con «responsabilidad» y no se dejen «empujar» por los soberanistas

El PSE-EE sigue marcando perfil en una cuestión en la que considera que su socio en las principales instituciones del país, el PNV, ha roto la baraja para aliarse con EH Bildu. Los socialistas vascos, que reunieron ayer a su dirección, mostraron su malestar y lo hicieron, además, sin rodeos. Expresando su «preocupación» por las iniciativas parlamentarias que han presentado las dos formaciones abertzale «para elevar el nivel de exigencia del euskera en el sector público y pasar por encima de los derechos de miles de personas que trabajan en la administración o que aspiran a hacerlo».

En un contexto en el que las relaciones entre jeltzales y socialistas pasan por el que probablemente sea el peor momento desde que recuperaron sus pactos de gobierno hace una década, la dirección del PSE, con Eneko Andueza a la cabeza, no oculta su enfado con los de Aitor Esteban, a los que considera responsables del mal clima que se ha creado entre los dos partidos. Un análisis que para nada se comparte en SabinEtxea, donde culpan claramente de la tensión generada a la actitud del propio Andueza.

El problema para los socialistas es que el PNV se ha acercado a Bildu en una cuestión con una profunda carga simbólica, como es el euskera, y que además lo habría hecho saltándose los compromisos alcanzados previamente. Los de Andueza recalcaron que el Partido Socialista «ha defendido y defiende la normalización de euskera, su conocimiento, su uso y el derecho de toda la ciudadanía a utilizarlo. Así ha sido siempre». Pero, añadieron, que «imponerlo con una visión excluyente, elevar las exigencias, pedir requisitos que dejan fuera a amplias capas sociales es injusto e innecesario porque a nadie se le niega el derecho a ser atendido o a trabajar en euskera y confirma que los nacionalistas tienen muchas dificultades para admitir que este país es diverso».

Frente a este escenario, el PSE apela a los consensos previos en la Ley de Empleo Público o el decreto de perfiles, «que vienen de muy atrás y que se han actualizado la pasada legislatura». El mensaje va dirigido directamente hacia el PNV, al que insta «a actuar en este asunto con responsabilidad, sin verse empujado por una estrategia electoral de competencia con EH Bildu que perjudica a una mayoría».

Los roces con los jeltzales van, en todo caso, más lejos y apuntan a un posible nuevo campo de enfrentamiento: la elaboración de los Presupuestos para el próximo año en las diferentes instituciones.Los socialistas creen que la evolución de la economía permite realizar un esfuerzo en partidas vitales para sostener con garantías los servicios públicos y que «respondan a la demanda ciudadana de políticas progresistas, orientadas al crecimiento económico y el bienestar y la justicia social».

«Tenemos la responsabilidad de cogobernar la mayoría de las instituciones de Euskadi y debemos responder a lo que nos demanda la ciudadanía», defendió Andueza en la reunión celebrada en Bilbao, en la que abogó por «unas cuentas expansivas».

Por otro lado, la ejecutiva del PSE anunció que tiene previsto celebrar el próximo 25 de octubre los 46 años del Estatuto de Gernika con el lema 'El autogobierno útil. Euskadi hobe baterako Estatutua'. En el acto, cuya celebración está prevista en Bilbao, intervendrá el propio Andueza, acompañado por el vicelehendakari y los consejeros y las consejeras socialistas, el resto de los miembros de la dirección y del grupo parlamentario.