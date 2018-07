Los proyectos y los líderes

La política como actividad pública tiene como objeto la búsqueda de la mejor convivencia social y el bienestar de los ciudadanos. Entendida de esta manera, la actividad política en una sociedad plural y democrática consiste básicamente en el contraste y la confrontación de ideas y proyectos que los distintos colectivos ideológicos y políticos defienden para un pueblo o su comunidad. Conforme a este planteamiento las formaciones políticas se conciben como un instrumento fundamental al servicio de esas ideas y proyectos. Este carácter instrumental en absoluto significa que no puedan tener sus propios intereses. El problema surge cuando los intereses particulares del instrumento se sobreponen a los intereses y a las necesidades del proyecto que se defiende para el conjunto de la sociedad. Los partidos pueden autonomizarse del proyecto que defienden, y llegar a expresar intereses que no coincidan con lo que podrían ser considerados razonablemente los intereses del proyecto. Cuando eso sucede, el instrumento deja de ser un medio para convertirse en un fin, produciéndose una instrumentalización de la causa; es decir, del proyecto político.

Las personas que dirigen los partidos políticos y las que ostentan la representación institucional tienen con las ideas y los proyectos la misma relación instrumental. Por eso existe en nuestra cultura política una convención no escrita que dice que lo importante son los proyectos y las ideas, no las personas que las encarnan o las formaciones que las representan. Aunque el liderazgo político, en su sentido más amplio, es un elemento necesario, también los líderes tienen sus intereses y sus necesidades, que no tienen por qué coincidir con los del proyecto que representan. El riesgo de la instrumentalización se produce cuando esos intereses o necesidades adquieren tal supremacía que hacen que lo que era aceptado como un liderazgo democrático se convierte en uno personalista.

La reflexión anterior viene a cuento de lo que viene sucediendo en la situación catalana con motivo de la transformación que se está operando en torno a la figura del expresident Puigdemont. Desde que decidió hacer frente con el autoexilio a la orden de detención, su situación procesal ha condicionado su estrategia política y la del movimiento soberanista. Es legítimo que su situación procesal injusta al igual que la de los dirigentes que se encuentran en prisión sea, cómo no, tenida en cuenta a la hora de definir la estrategia. Lo que no es admisible es conducir al pueblo de Cataluña y al movimiento independentista por una hoja de ruta que de antemano se sabe que es inviable, pero que está pensada para sostener y reforzar la posición del president en el exilio.

La creación de la plataforma 'Crida Nacional per la República' es la expresión más clara de ese liderazgo personalista, que busca articular el movimiento independentista básicamente en torno a su figura. Su propuesta va a dinamitar a su ya debilitado partido, que se va a ver obligado a diluirse en la nueva plataforma, porque su continuidad enfrentado a Puigdemont es una alternativa condenada al fracaso. Pero este hegemonismo a quien busca debilitar es a ERC. La 'Crida' representa una auténtica opa a los republicanos, que no pueden aceptar pero que tampoco pueden ignorar, pues una parte de las bases de Esquerra simpatiza más con la épica que les ofrece la hoja de ruta diseñada desde Hamburgo que el pragmatismo de Junqueras y otros dirigentes. El cisma en el Parlament por el trato diferenciado a Puigdemont respecto de los otros parlamentarios presos es un exponente claro del terreno de confrontación en el que se va a sumergir el soberanismo catalán. Tiempo al tiempo.