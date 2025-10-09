El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Luis Ábalos y Koldo García Efe

Prostitutas y mucho 'cash' en los mensajes del 'caso Ábalos': «Jose dice que vayan las dos»

Los wasaps más íntimos anejos al informe de la Guardia Civil describen el continuo trasiego de metálico del exdirigente socialista para todo tipo de gastos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:27

Son centenares de wasaps y 'cash' y transferencias por todos sitios. Una avalancha de mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo García que dibujan la ... verdadera vida de José Luis Ábalos más allá de la fachada del ministerio o más allá del pulcro dirigente del PSOE o del diputado. Un continuo trasiego de dinero en metálico o con Koldo como pantalla. Decenas de miles de euros que durante años que gestionaba su asesor, ya fuera para pagar prostitutas o para abonar la pensión de sus hijos. Esos mensajes, a los que ha tenido acceso este periódico, han sido aportados como anexo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al vasto informe patrimonial del Ábalos enviado al Supremo la pasada semana.

