Aitor Esteban, con el EBB elegido en la Asamblea General del Atano III. EP

La propuesta de nuevos estatutos del PNV: más facilidades para compatibilizar cargos públicos e internos

El partido quiere definirse como «intergeneracional, diverso, abierto e inclusivo» y cambia «proyecto nacionalista» por «proyecto nacional»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:51

Comenta

La «flexibilización» de las incompatibilidades para ejercer cargos públicos e internos al mismo tiempo es uno de los aspectos más llamativos de la propuesta de ... reforma de estatutos que el EBB ha enviado ya a las organizaciones municipales, un borrador que, una vez enmendado y debatido por las bases –que tienen de plazo para presentar alegaciones hasta el 4 de noviembre–, se aprobará de forma definitiva en una tercera sesión en diferido de la Asamblea General que eligió presidente a Aitor Esteban en el Atano III y que se celebrará el próximo 13 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria. El documento, de 101 páginas a las que ha tenido acceso EL CORREO, no propone modificaciones de calado en los pilares organizativos del partido –la bicefalia, básicamente– pero sí anticipa ajustes para «agilizar» el funcionamiento interno de la organización y adecuarla a los tiempos actuales, a las nuevas tecnologías y a la «realidad de asistencia de personas afiliadas» a las asambleas.

