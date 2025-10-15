La propuesta de nuevos estatutos del PNV: más facilidades para compatibilizar cargos públicos e internos

La «flexibilización» de las incompatibilidades para ejercer cargos públicos e internos al mismo tiempo es uno de los aspectos más llamativos de la propuesta de ... reforma de estatutos que el EBB ha enviado ya a las organizaciones municipales, un borrador que, una vez enmendado y debatido por las bases –que tienen de plazo para presentar alegaciones hasta el 4 de noviembre–, se aprobará de forma definitiva en una tercera sesión en diferido de la Asamblea General que eligió presidente a Aitor Esteban en el Atano III y que se celebrará el próximo 13 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria. El documento, de 101 páginas a las que ha tenido acceso EL CORREO, no propone modificaciones de calado en los pilares organizativos del partido –la bicefalia, básicamente– pero sí anticipa ajustes para «agilizar» el funcionamiento interno de la organización y adecuarla a los tiempos actuales, a las nuevas tecnologías y a la «realidad de asistencia de personas afiliadas» a las asambleas.

El debate estatutario ya fue un punto caliente a nivel interno tras la convocatoria de la IX Asamblea General y, de hecho, ex altos cargos del partido y candidatos críticos con la línea oficial propusieron en su momento limitar los mandatos en el EBB y poner coto a la acumulación de cargos para que ningún burukide pueda ocupar un puesto en el Gobierno vasco, diputaciones o ayuntamientos, salvo asesor, y para que, en general no se pueda simultanear puestos. Según argumentaban, la «flexibilidad» aplicada para que el partido no tuviera que pagar tantos «salarios» ha propiciado que «un círculo cada vez más reducido de personas» cope el poder. En la propuesta ahora remitida a las bases, elaborada por un equipo de trabajo designado por el EBB y por cada Consejo Territorial, no se contempla ese extremo y se propone, en cambio, «ampliar la franja del porcentaje de levantamiento de incompatibilidades para hacerle frente a escenarios adversos y posibilitar el acceso de las personas en estas situaciones».

En concreto, la actual normativa interna contempla que sea posible levantar la incompatibilidad como máximo a un 40% de los componentes de las distintas ejecutivas. La nueva redacción eleva ese porcentaje al 60%, es decir que la excepción se podrá aplicar a seis de cada diez burukides. Las incompatibilidades se flexibilizan también para ocupar el cargo de burukide de una junta municipal o miembro de Interjuntas: el borrador propone que los diputados forales, consejeros del Gobierno vasco, del navarro o del departamento de Pirineos atlánticos puedan acceder a cargos internos de ámbito local. En cambio, los viceconsejeros o secretarios generales del Gobierno vasco ya no podrán ser miembros de las ejecutivas territoriales, a las que, como ahora, sí podrán acceder previo levantamiento de la incompatibilidad los directores o cargos de nivel equivalente.

Como ya se había avanzado tras aprobar la ponencia 'Una organización democrática', de la que se cuelga esta reforma, no se contempla limitar mandatos pero sí «aplicar el principio de seguridad jurídica», apunta el documento, para establecer en la normativa interna la «mayoría cualificada» requerida en las respectivas asambleas para autorizar la reelección de un determinado cargo interno una vez superados los dos mandatos consecutivos.

El nuevo reglamento que regirá el funcionamiento del PNV también adapta la definición del partido, que a los adjetivos «vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano» añade ahora «intergeneracional, diverso, igualitario e inclusivo».Además, al mencionar sus fines, cambia el de ser instrumento de realización del «proyecto nacionalista vasco» por «proyecto nacional vasco», una modificación que entronca con la idea de cambiar el nombre de Partido Nacionalista Vasco por Partido Nacional Vasco, algo que finalmente no se materializa. En línea con la utilización del lenguaje inclusivo, cambia el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres por la igualdad «entre todas las personas, de manera inclusiva e interseccional, sea cual sea su género, orientación sexual, raza o religión, en pro de una sociedad que no discrimine a ninguna persona».

Los nuevos estatutos establecen además el requisito legal de suscribir el Código Ético y de Conducta vigente en cada momento para todas las personas afiliadas al partido.De su cumplimiento se encargará la Comisión de Garantías y Control, que amplía así sus funciones y pasa de cinco a siete miembros. Se implanta además de una especie de cursillo, denominado Plan de Acogida de la Persona Afiliada, que quienes quieran darse de alta en la organización deberán realizar para conocer «el funcionamiento interno y la ideología» de la sigla. En paralelo, «se obligará» a quienes, sin estar afiliados, ejerzan cargos públicos en nombre del partido, a «respetar la ideología, programas y proyectos» del PNV. Se crea, además, la figura del simpatizante –Alderdizaleak–, se adopta un nuevo plan interno contra la violencia machista y se incluye a Helduak, las personas mayores del partido, como organización propia al mismo nivel que las juventudes de EGI.

Otra de las exigencias de las bases, constatada en los procesos de escucha, ha sido siempre favorecer la participación interna y dar voz a la militancia. En ese sentido, el documento propone la posibilidad de convocar, a propuesta del EBB, consultas directas a la afiliación aunque de carácter «no vinculante». También, para evitar la sobreexposición mediática de los procesos de elección interna, se plantea limitar su duración a un máximo de 30 días, aunque no se toca el sistema actual de doble vuelta ni se adopta el sistema de 'un afiliado, un voto' que pedían los más críticos.