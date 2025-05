Proponen que se levante una estatua a Mazón en Valencia por su «abandono» en la gestión de la Dana

Iñaki Juez Viernes, 2 de mayo 2025, 14:08 Comenta Compartir

Los valencianos son famosos por su particular retranca que alcanza su máxima expresión en las Fallas. Si tenemos en cuenta estos antecedentes, quizás no nos sorprenda tanto que se haya registrado una iniciativa en el Ayuntamiento de la capital del Turia para que se erija una estatua al presidente de Carlos Mazón, por su «abandono» en la gestión de la Dana. El chiste se cuenta solo. Además de manifestaciones para pedir su dimisión por su lentitud a la hora de afrontar la crisis, Compromís ha utilizado una pantalla gigante de Time Square para pedir al presidente de la Comunidad Valenciana, en viaje a EE UU, que no vuelva y se quede ahí.

La sorprendente petición con una buena dosis de mala leche se ha colado en los presupuestos participativos municipales, según ha revelado el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia. En concreto, entre las propuestas destinadas al céntrico distrito de Ciutat Vella. El texto que acompaña la iniciativa ya lo dice todo: «La ciudad de Valencia necesita una estatua para inmortalizar a esta persona y que no caiga en el olvido ni su abandono del puesto de trabajo ni sus mentiras a todos los valencianos».

Incluso llegan a adjuntar un boceto de la estatua, que parece hecha de barro en alusión a las inundaciones, al mismo tiempo que sugieren que lleve la siguiente leyenda en el pedestal: «Carlos Mazón. Estuve comunicado en todo momento». Lo dicho, el sarcasmo convertido, y nunca mejor dicho, en obra de arte. Asimismo, sugieren que «su ubicación en Ciutat Vella facilita la visita a todas las personas que también visiten el Palau de la Generalitat».

Durante la trágica tarde del 29 de octubre de 2024, Mazón, que estuvo comiendo con periodista Maribel Vilaplana durante tres horas, no respondió a las llamadas telefónicas de su consellera de Emergencias, Salomé Pradas, para alertarle de la grave situación provocada por las inundaciones. Durante los días posteriores a la Dana, el presidente de la Comunidad Valenciana trató de ocultar dónde y con quién se encontraba en esos momentos a través de diferentes versiones, todas ellas falsas.

¿Y ahora qué pasará con la propuesta de estatua? Pese a su carácter claramente crítico con Mazón, no se puede eliminar. Es más, si logra reunir 100 apoyos podría incluso tramitarse del 1 al 22 de junio para someterse a un estudio de viabilidad el 14 de septiembre. Si no sobrepasa el presupuesto total del distrito (395.154 euros) y si está dentro de las competencias municipales, podría llegar a ser votada por la ciudadanía. Ahora la pregunta es hasta donde llegará la mofa con pies de barro.