El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre
La princesa Leonor, junto a sus compañeros. R. C.

La princesa Leonor culmina tres días de entrenamiento en escenarios hostiles

Ha sido un ejercicio que eleva la formación al siguiente nivel y que ha contado con el apoyo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y del Ala 49

C. P. S.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

La princesa Leonor ha participado durante tres días en un ejercicio de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles. Unos ejercicios que elevan la formación al siguiente nivel de su preparación y que están enmarcados en la formación militar que la princesa está realizando en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

Un «entrenamiento realista» que, según ha publicado el Ejército del Aire y del Espacio en su perfil de X, ha contado con el apoyo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y del Ala 49, especializado en transporte aéreo, misiones de búsqueda y rescate y apoyo en situaciones de emergencia.

La Princesa, que ingresó en la Academia en septiembre como alférez y alumna de 4º curso tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada, ha realizado estos ejercicios junto a sus compañeros, tal y como se puede observar en las fotografías compartidas en las redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  5. 5 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  6. 6 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  7. 7

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  8. 8 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  9. 9

    La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia
  10. 10 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La princesa Leonor culmina tres días de entrenamiento en escenarios hostiles

La princesa Leonor culmina tres días de entrenamiento en escenarios hostiles