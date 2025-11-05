El presidente de Alemania visitará Bilbao y Gernika a finales de este mes Será el primer jefe de Estado germano en acudir a la Villa foral, arrasada en la Guerra Civil por la Legión Cóndor

Juan Carlos Barrena Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:49

El presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizará entre el 26 y el 28 de noviembre una visita oficial a España, invitado por el rey Felipe, que incluirá una escala en Euskadi. Es la primera visita de estado de un presidente alemán a España en 23 años.

La agenda de Steinmeier establece una primera parada en Madrid, donde mantendrá sendos encuentros con el monarca y Pedro Sánchez, además de acudir al Congreso y su participación en el Foro Económico Hispano-Alemán. «Con esta visita, el presidente federal quiere rendir homenaje a las estrechas relaciones bilaterales entre Alemania y España, así como a la cooperación basada en la confianza dentro de la UE», aseguraron fuentes de la Presidencia germana.

Steinmeier se desplazará posteriormente a Bilbao, donde se reunirá con representantes del Gobierno vasco y asistirá a varias citas «culturales, deportivas y de la sociedad civil». Pero el momento más simbólico del viaje será su desplazamiento a Gernika, que convertir al «presidente federal Steinmeier en el primer jefe de Estado alemán» en visitar la vIlla foral, que durante la Guerra Civil fue arrasada por las bombas lanzadas por la Legión Cóndor.