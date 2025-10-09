El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. EFE

La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE

Chicano comparece en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' y admite que si la UCO llega a otras conclusiones sobre «algunos pagos» es que podría tener más competencias

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:29

Comenta

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha comparecido este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos del 'caso Koldo', ... donde ha reiterado como ya hizo en su anterior presencia que la labor del órgano fiscalizador no es la misma que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Chicano, que ha señalado que no se ha leído el último informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, ha admitido la posibilidad de que esta unidad policial «tenga más competencias» para llegar a estas conclusiones y que por ello intuye que ha encontrado «algunos pagos» del PSOE no facilitados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  4. 4

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza
  8. 8 El restaurante de Bilbao donde se cocinan unos de los mejores callos del mundo y otras delicias
  9. 9

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE

La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE