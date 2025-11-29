El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales, en el Parlamento vasco.

Pradales reprocha a España que no haya reconocido «el daño causado» en Gernika

«Se ha dejado pasar una magnífica oportunidad» para «reparar» a las víctimas del bombardeo de 1937 como sí ha hecho Alemania, lamenta el lehendakari

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:27

El lehendakari, Imanol Pradales, expresa su decepción – y la de Euskadi, en cuyo nombre habla– por el silencio del «Estado español» al no asumir un ... perdón institucional por el bombardeo de Gernika ordenado por Franco y ejecutado por la Legión Cóndor nazi y la aviación fascista italiana en abril de 1937 y reprocha a España que no haya hecho, a estas alturas, «un reconocimiento sincero del daño causado» a las víctimas, a diferencia de los numerosos pronunciamientos de Alemania y sus dirigentes. «Euskadi lamenta que se haya dejado pasar esta magnífica oportunidad», apunta el jefe del Ejecutivo vasco en una carta publicada esta mañana en sus redes sociales, un día después de la histórica jornada de este viernes en la villa foral, que vivió un emocionante acto de desagravio a cargo del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, acompañado en el cementerio de Zallo por el propio Pradales y por el Rey Felipe VI.

