Pradales reprocha a España que no haya reconocido «el daño causado» en Gernika

El lehendakari, Imanol Pradales, expresa su decepción – y la de Euskadi, en cuyo nombre habla– por el silencio del «Estado español» al no asumir un ... perdón institucional por el bombardeo de Gernika ordenado por Franco y ejecutado por la Legión Cóndor nazi y la aviación fascista italiana en abril de 1937 y reprocha a España que no haya hecho, a estas alturas, «un reconocimiento sincero del daño causado» a las víctimas, a diferencia de los numerosos pronunciamientos de Alemania y sus dirigentes. «Euskadi lamenta que se haya dejado pasar esta magnífica oportunidad», apunta el jefe del Ejecutivo vasco en una carta publicada esta mañana en sus redes sociales, un día después de la histórica jornada de este viernes en la villa foral, que vivió un emocionante acto de desagravio a cargo del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, acompañado en el cementerio de Zallo por el propio Pradales y por el Rey Felipe VI.

Ya desde antes que se confirmara la presencia del Monarca en Gernika, el lehendakari había reclamado en elParlamento vasco hace ahora dos semanas «a quien asume la máxima representación del Estado» –es decir, al Rey, a quien no cita en su misiva– que «demuestre la misma altura y visión» de los presidentes alemanes Herzog y Steinmeier. El actual jefe del Estado germano asumió este viernes la «responsabilidad histórica» de su país en el «crimen brutal» perpetrado por la aviación de Adolf Hitler hace 88 años. Roman Herzog, como recuerda Pradales en el texto titulado 'Una exigencia democrática', reconoció esa misma responsabilidad en una carta oficial remitida a Gernika en 1997, un año después de que el Bundestag hiciera un primer gesto de «resarcimiento» al donar 3 millones de marcos – 1,5 millones de euros– para reconstruir el polideportivo de la villa foral.

Pradales «aplaude, reconoce y agradece» que, al visitar Gernika en persona, Steinmeier haya dado «un paso más» y haya sellado su «compromiso ético y político con la paz, la democracia y la reconciliación». «Un gesto que demuestra que la memoria y la reparación son deberes que no prescriben. Son un puente entre el pasado y el futuro que, lejos de dividir como sostienen algunos, sirven para unirnos en defensa de los valores humanos y acercarnos al dolor de las víctimas», recalca, para reprochar que víctimas como Crucita Etxabe y Mari Carmen Aguirre, las supervivientes que encarnan hoy el horror del bombardeo, «sigan esperando del Estado español» que reconozca «el daño causado» y «trate de repararlo», como ha hecho Alemania desde hace tres décadas. Es más, repasa, más allá de Gernika, los pronunciamientos de cancilleres como Willy Brandt y Angela Merkel para pedir perdón por los crímenes del nazismo.

«Es lo que se espera de un Estado democrático, ni más ni menos», enfatiza Pradales, que trata de desmontar los argumentos del actual Gobierno socialista para «excusar este reconocimiento». Relcalca que ni Herzog ni Steinmeier tienen tampoco «nada que ver» con Hitler, en respuesta a quienes «alegan» que son herederos de la legalidad republicana contra la que se alzó Franco. Ellos sí entendieron, subraya Pradales, que «personificaban» un Estado que nada tenía que ver con el nazismo pero que debñia asumir su reposnsabillidad. «No se trata de expiar culpas. Estamos ante una cuestión moral y de principios, de responsabilidad histórica y compromiso con la democracia», subraya el lehendakari.