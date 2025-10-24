Pradales reclama a Sánchez «otro ritmo» para completar los traspasos antes de fin de año

En la víspera del 46 aniversario del Estatuto de Gernika, y cuando restan apenas dos meses para que concluya el plazo comprometido para culminar los ... traspasos pendientes a Euskadi, Imanol Pradales ha reclamado este viernes a Pedro Sánchez «otro ritmo» para asegurar que todas las competencias lleguen antes de fin de año. El lehendakari ha interpelado directamente al mandatario socialista, al que ha llamado a elegir entre «ser recordado por el pueblo vasco como el presidente español que cumplió el Estatuto o como uno más en la larga lista de quienes lo incumplieron».

La norma institucional básica de Euskadi alcanza un nuevo aniversario este sábado sin llegar a cumplirse en su integridad. Aunque en el último año se ha acordado una decena de transferencias, todavía hay casi una veintena de competencias en manos del Estado que se deben traspasar a las instituciones vascas. A cambio del apoyo del PNV a su investidura en 2023, Sánchez se comprometió a culminar el proceso para finales de este año, pero aún faltan competencias de gran entidad como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, los puertos y los aeropuertos, auténticas patatas calientes.

Las negociaciones entre los gobiernos vasco y central siguen en marcha, con la consejera Maria Ubarretxena reuniéndose cada semana con responsables del Ministerio de Política Territorial y sin que Moncloa haya pedido por ahora una prórroga en el plazo. Sin embargo, Pradales ha querido aprovechar su intervención en el pleno de control de este viernes para enviar a Madrid un nuevo aviso a navegantes. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de su propio grupo, el PNV, una fórmula que los partidos que sustentan el Gobierno suelen utilizar para lanzar mensajes calculados y marcar la agenda política.

Aprovechando la efeméride de este sábado, el lehendakari ha recordado el compromiso de Sánchez con los traspasos y, si bien ha admitido que en el último año se han dado «avances», ha subrayado que eso «no es suficiente». Por la parte que le toca, ha indicado que el Gobierno vasco que él lidera está haciendo «todo lo que está en su mano para facilitarlo», como las 10 propuestas de transferencia que ha remitido a Moncloa en las últimas semanas. «El tiempo avanza. Los compromisos son claros. Pero necesitamos otro ritmo», ha dicho en insistentes alusiones a la «palabra dada» por el presidente del Gobierno.

«Meteduras de pata» de los contrarios

En su respuesta, el mandatario nacionalista se ha retrotraído 46 años para rememorar la historia del Estatuto de Gernika, aprobado en referéndum popular el 25 de octubre de 1979, cuatro años después de la muerte de Franco y en plena Transición en toda España. «En aquel momento estábamos saliendo de un túnel oscuro que duró cuarente años. En la dictadura nos negaron la identidad, nuestro carácter como pueblo y derechos fundamentales. Quisieron hacer desaparecer nuestro idioma y nuestra cultura, y frenaron el crecmiento económico y social. Pero no consiguieron pisar el alma de nuestro pueblo», ha antepuesto.

El lehendakari se ha congratulado del 'sí' que el pueblo vasco dio al texto estatutario, «al autogobierno y a la nueva institucionalización de Euskadi». «Le dio el 'sí' a un pacto de alto nivel político que ha sido imprescindible para construir el bienestar del presente», ha añadido. Se trató de un acuerdo amplio, «un ejercicio de posibilismo sin renunciar a las aspiraciones legítimas», pero que no contó con el apoyo de los «extremos»: «El nacionalismo español de derechas, porque decía que España se rompía, y la izquierda abertzale, porque decía que se estaba vendiendo Euskadi. Dos polos, dos extremos, dos meteduras de pata».