El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales, este viernes durante el pleno de control en el Parlamento vasco. Blanca Castillo

Pradales reclama a Sánchez «otro ritmo» para completar los traspasos antes de fin de año

Lamenta la «metedura de pata» de la izquierda abertzale y la «derecha española» al rechazar el Estatuto, que cumple mañana 46 años

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:14

Comenta

En la víspera del 46 aniversario del Estatuto de Gernika, y cuando restan apenas dos meses para que concluya el plazo comprometido para culminar los ... traspasos pendientes a Euskadi, Imanol Pradales ha reclamado este viernes a Pedro Sánchez «otro ritmo» para asegurar que todas las competencias lleguen antes de fin de año. El lehendakari ha interpelado directamente al mandatario socialista, al que ha llamado a elegir entre «ser recordado por el pueblo vasco como el presidente español que cumplió el Estatuto o como uno más en la larga lista de quienes lo incumplieron».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  2. 2 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  5. 5 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  6. 6

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  9. 9 Villalibre reconoce haber sufrido problemas de salud mental: «Hasta tienes miedo de que te pasen el balón»
  10. 10 El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales reclama a Sánchez «otro ritmo» para completar los traspasos antes de fin de año

Pradales reclama a Sánchez «otro ritmo» para completar los traspasos antes de fin de año