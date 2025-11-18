Pradales reclama en París un «liderazgo fuerte» de la UE para no caer en la «irrelevancia»

Imanol Pradales sigue expandiendo su agenda internacional, una de las señas de identidad que ha tratado de instaurar desde que llegó hace casi año y ... medio a Ajuria Enea, y lo hace con especial énfasis en torno a la Unión Europea. El lehendakari, de viaje oficial en París, ha reclamado un «liderazgo europeo nuevo y más fuerte» que sea capaz de hablar «con una sola voz» en la escena mundial ante el riesgo de que caiga en la «irrelevancia» y se convierta así en mera «espectadora» de la realidad. Una UE, además, en la que «naciones sin Estado» como Euskadi puedan hacer sus aportaciones de forma activa.

El mandatario nacionalista está dando gran importancia a las relaciones internacionales en su mandato. Hasta el momento ha realizado viajes a Bruselas para reunirse con representantes de la Comisión Europea, a Luxemburgo para hacer lo propio en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y también en dos ocasiones a Estados Unidos, una en clave económica y otra para asistir al Jaialdi de Boise. Este martes y miércoles se encuentra en París, a donde ya había acudido en septiembre con el PNV para celebrar la entrega del edificio que fue sede del Gobierno vasco en el exilio. Ahora vuelve en representación puramente institucional.

Su agenda para estos dos días es abultada. Este martes ha comenzado con una reunión en el Instituto Jacques Delors, que reflexiona sobre el futuro de la UE, y después ha dado una conferencia en Sciences Po, una prestigiosa institución universitaria de la capital francesa. Por la tarde tendrá un encuentro con la presidenta de la Asociación de Regiones de Francia y un acto con la diáspora. Mañana miércoles se reunirá con la ministra para el Mar y la Pesca, y con la presidenta del Consejo Regional de Île-de-France. Culminará la visita con la celebración del 15 aniversario del Instituto Etxepare en la Biblioteca Central de Francia.

Uno de los platos fuertes de la primera jornada ha sido su ponencia en Sciences Po, que estaba moderada por la exministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, natural de Tolosa. En un discurso titulado 'Euskadi in the face of changing world order' ('Euskadi ante el cambio de orden mundial') y pronunciado en inglés, el lehendakari ha realizado un alegato netamente europeísta pero al mismo tiempo ha lamentado el «ritmo lento» del Viejo Continente en medio del agitado panorama global: «¿A qué estamos esperando? ¿Por qué tardamos en reaccionar? El mundo de hoy exige velocidad, intensidad y escala».

«Enojo» social

Pradales ha presentado a Euskadi como un territorio avanzado, con un «Estado del bienestar que nunca había alcanzado niveles tan altos como los actuales», pero con desafíos que afectan a toda la UE, como la sostenibilidad de los servicios públicos. Tanto a nivel local como internacional, el lehendakari diagnostica un «enojo subjetivo» que se está extendiendo «entre amplias capas de la sociedad» y al que las instituciones no estarían «respondiendo adecuadamente». Un descontento ciudadano que se puede convertir en el cóctel perfecto para el auge del «populismo y la polarización», según su advertencia.

Desde la visión vasca, como un pueblo «proeuropeo por vocación y convicción», el jefe del Ejecutivo autonómico considera que la receta debe pasar por «reforzar» los principios fundacionales de la UE, como la cooperación, porque «si Europa está fragmentada, pierde credibilidad». «Necesitamos una UE que se enfrente al neoimperialismo y defienda el multilateralismo, que hable con una sola voz en la escena internacional, ya sea con Trump, Xi Jinping o Putin», ha explicado. Ha citado como precedentes de esa unidad el apoyo a Ucrania, la compra conjunta de vacunas contra el covid y los fondos Next Generation.

El lehendakari también ha incicido en la necesidad de asegurar una «autonomía estratégica» en la UE protegiendo industrias clave como la energía, el acero y la automoción. En este aspecto, ha mencionado tres pilares: la conectividad, con el foco puesto en el tren de alta velocidad; la integración de mercados, para que la bucrocracia «no bloquee» la innovación; y la gobernanza, bajo la premisa de que la regla de la unanimidad «lo ralentiza todo e impide que Europa lidere a nivel global».