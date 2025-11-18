El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, ha dado una conferencia en la Sciences Po de París. Irekia

Pradales reclama en París un «liderazgo fuerte» de la UE para no caer en la «irrelevancia»

El lehendakari profundiza en su agenda internacional con un viaje oficial en clave institucional y cultural a la capital francesa

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

Imanol Pradales sigue expandiendo su agenda internacional, una de las señas de identidad que ha tratado de instaurar desde que llegó hace casi año y ... medio a Ajuria Enea, y lo hace con especial énfasis en torno a la Unión Europea. El lehendakari, de viaje oficial en París, ha reclamado un «liderazgo europeo nuevo y más fuerte» que sea capaz de hablar «con una sola voz» en la escena mundial ante el riesgo de que caiga en la «irrelevancia» y se convierta así en mera «espectadora» de la realidad. Una UE, además, en la que «naciones sin Estado» como Euskadi puedan hacer sus aportaciones de forma activa.

