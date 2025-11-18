Pradales prevé una reunión con Puente y el ministro francés de Transportes en Irún a comienzos de 2026

Pese a los sucesivos jarros de agua fría arrojados por Francia, el Gobierno vasco se mueve para presionar en favor de la conexión de la ' ... Y' vasca con París. El lehendakari se encuentra este martes y mañana miércoles en la capital gala en un viaje oficial en el que la alta velocidad ferroviaria será uno de los asuntos destacados de su agenda institucional. Por lo pronto, Imanol Pradales ha revelado que trabaja con la previsión de poder celebrar «en el primer trimestre del próximo año» una cita en Irún y Hendaia con el ministro de Transportes, Óscar Puente; su homólogo francés, Philippe Tabarot; y el comisario de la UE, Apostolos Tzitzikostas.

En declaraciones a los medios durante su visita a París, el jefe del Ejecutivo autonómico ha vuelto a hacer un llamamiento a los gobiernos español y francés para que cumplan sus compromisos en torno a la alta velocidad. Lo ha hecho con especial énfasis en referencia al país galo después de que la Comisión Europea haya convertido en estratégica la 'Y' vasca y haya presionado al Gabinete Macron para acelerar el tramo entre Dax y Hendaia, una pieza clave en el eje Lisboa-Madrid-París. «Francia tiene que hacer lo que le corresponde», ha señalado Pradales, alineado con las demandas realizadas desde Bruselas.

El lehendakari, en todo caso, también ha extendido su mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez para que acelere los trabajos en la alta velocidad en la Península. «Seguimos desconectados y eso es un elemento que limita nuestro desarrollo y nuestra competitividad», ha denunciado. En lo relativo a la conexión con Francia, el Ejecutivo central está del lado de Lakua, pero es pesimista. Este mismo lunes el ministro Puente asumía que que «no hay voluntad» por parte del país vecino pese al tirón de orejas que acaba de darle la UE.

El problema es que Francia ya cuenta con un enlace con España a través de Girona y su prioridad es mejorar su red interna y la conexión con Centroeuropa. «Veremos si somos capaces de seducir a los franceses para que se convenzan de que la conexión ferroviaria de alta velocidad con España no es algo que deban temer, sino que deberían potenciar», lanzó el ministro de Transportes de Sánchez, que presumió de estar culminando las conexiones fronterizas en Badajoz, Vigo e Irún. «El problema no está en Portugal, donde aún no hay nada construido pero al menos hay voluntad. El problema es que en Irún conectamos con la nada y aquí no hay voluntad», dijo.

Contar con una puerta de salida al resto de Europa sería un elemento de incalculable valor añadido para Euskadi a la hora de atraer inversiones. Para ello, no obstante, también sería necesario tener acabado el trazado interno de la 'Y' vasca, que acaba de cumplir 19 años en obras. Ahora mismo el principal escollo es el nudo de Arkaute y la llegada de la alta velocidad a las capitales. El tramo entre Burgos y Vitoria ya está licitado. Por otro lado, la extensión del trazado hacia Pamplona para conectar con el corredor mediterráneo es un punto de fricción entre las administraciones vascas, que se dividen entre hacerlo por Ezkio-Itsaso atravesando la sierra de Aralar o desde Vitoria.