El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales, atiende a los medios este martes en París. Irekia

Pradales prevé una reunión con Puente y el ministro francés de Transportes en Irún a comienzos de 2026

La conexión de la 'Y' vasca con París es uno de los asuntos destacados del lehendakari en su viaje oficial a la capital gala

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Pese a los sucesivos jarros de agua fría arrojados por Francia, el Gobierno vasco se mueve para presionar en favor de la conexión de la ' ... Y' vasca con París. El lehendakari se encuentra este martes y mañana miércoles en la capital gala en un viaje oficial en el que la alta velocidad ferroviaria será uno de los asuntos destacados de su agenda institucional. Por lo pronto, Imanol Pradales ha revelado que trabaja con la previsión de poder celebrar «en el primer trimestre del próximo año» una cita en Irún y Hendaia con el ministro de Transportes, Óscar Puente; su homólogo francés, Philippe Tabarot; y el comisario de la UE, Apostolos Tzitzikostas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  4. 4

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  6. 6 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  7. 7

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  8. 8 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  9. 9

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales prevé una reunión con Puente y el ministro francés de Transportes en Irún a comienzos de 2026

Pradales prevé una reunión con Puente y el ministro francés de Transportes en Irún a comienzos de 2026