Pradales llama a «recordar dónde estábamos cada uno» cuando ETA asesinaba

«Media hora antes observaba todo el coche, lo miraba todo. Si tenía que salir con mis hijos o con mi mujer, les decía que ... me esperaran fuera del garaje, en la calle. Salía con el coche y frenaba de golpe, por si tuviese que explotar algo, que me explotara a mí». Es uno de los testimonios recogidos en el informe que el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe elaboró en 2016 a petición del Gobierno vasco sobre la injusticia padecida por los ertzainas y sus familias. Fueron años de amenaza y persecución en los que ETA segó la vida de 15 agentes de la Policía autonómica.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha echado mano este domingo de ese extracto para recordar que «esto pasó en Euskadi hasta hace muy poco». Lo ha hecho en el tradicional acto en Arkaute en el que se entregan condecoraciones y felicitaciones por la labor policial a agentes que protagonizan actos meritorios, y que sirve también como homenaje a los ertzainas fallecidos en acto de servicio o asesinados por ETA. Se trataba de la primera vez que el nuevo inquilino de Ajuria Enea acudía a este evento anual, ya que el de 2024 se celebró aún con Iñigo Urkullu en el cargo.

En su debut en este acto, Pradales ha incidido en la necesidad de recordar la historia reciente de Euskadi, en la que una banda terrorista mató, secuestró y extorsionó para tratar de imponer su proyecto totalitario: «Conviene recordarlo cada día. Y conviene recordar −ha subrayado− dónde estábamos cada una y cada uno de nosotros cuando esto ocurría». Una reflexión con la que, ha admitido, «no podemos cambiar el pasado ni borrar sus consecuencias, pero sí está en nuestra mano construir la convivencia del futuro sobre la verdad, la justicia y la reparación».

El mandatario nacionalista ha citado por su nombre a los 15 ertzainas asesinados por ETA y ha reivindicado ante todo su «coraje y compromiso frente a la crueldad» de la banda terrorista. Pero también ha ensalzado el trabajo del resto de agentes que durante los años duros se enfrentaron a la amenaza permanente. «Quienes elegían ser ertzaina renunciaban a tener una vida normal y digna, a caminar tranquilos por el pueblo y a su vida social. En definitiva, renunciaban al tesoro más preciado de toda persona: la libertad», ha evocado.

También el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha profundizado en la necesidad de recordar lo que sufrieron varias generaciones de agentes, sobre todo de cara a las nuevas promociones que salen de Arkaute y que por edad no vivieron el hostigamiento que sí padecieron en sus carnes sus predecesores. «Hay que mirar hacia delante, pero tenemos que recordar. Se lo debemos a ellos, a sus familias y a los ertzainas que no han conocido lo que pasó en este país, que se conciencien para que no vuelve a pasar», ha afirmado.

«Seguir trabajando juntos»

«El coraje, la determinación, la generosidad y la entrega», ha abundado Pradales, son «valores de la Ertzaintza que inspiran las acciones de sus agentes». También las de los 16 efectivos del cuerpo autonómico y de las policías municipales que este domingo han recibido distintivos por actuaciones meritorias o de gran dificultad: «Habéis llevado la vocación de servicio a la sociedad al último extremo, poniendo vuestra integridad en un segundo plano, jugándoos el pellejo en rescates y evitando secuestros, robos, agresiones machistas y tráfico de drogas».

Ha extendido el lehendakari su agradecimiento a todo el cuerpo policial por operativos «de calado» que recientemente han tenido que afrontar, como los del Tour de Francia y la final de la Europa League en Bilbao. Y casi tres meses después de sellarse la paz interna en la Ertzaintza con el nuevo convenio, que ha supuesto subidas salariales del 10% de media, ha llamado a «seguir trabajando juntos para avanzar hacia una seguridad integral, ya que la tipología del crimen y de los delitos va cambiando, y aparecen nuevas realidades y amenazas».