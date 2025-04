Pradales explota su vena europeísta

Desde que llegó a Ajuria Enea, hace diez meses, Imanol Pradales ha hecho de su apuesta europeísta, con especial atención al «renacer industrial» de Euskadi ... dentro de una UE reforzada, uno de los pilares de su discurso como lehendakari. Y se ha apoyado para ello en los informes redactados por Mario Draghi y Enrico Letta, que alertan de la necesidad de pasar a la acción y reforzar la unidad del proyecto europeo para hacer frente a las múltiples amenazas que lo acechan, y que podrían condenar a Europa a la «decadencia» si se queda «de brazos cruzados».

Antes de que el apagón masivo le obligara a suspender su agenda y ponerse al frente de la mesa de crisis vasca, Pradales escenificó su apuesta por Europa, una vez más, con una imagen potente, la de su abrazo en Euskadi con el propio Letta, al que recibió por la mañana en el Palacio de Ajuria Enea. El ex primer ministro italiano y decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs en IE University tenía previsto presentar por la tarde en Bilbao, con la intervención de Pradales, su libro 'Europa. Su última oportunidad', un acto que quedó cancelado.

La obra es fruto de un extenso recorrido de nueve meses por 65 ciudades europeas, en el que Letta mantuvo más de 400 encuentros con líderes políticos, empresariales, sindicales y sociales. En el capítulo titulado 'En Bilbao, ideas para simplificar la vida a las pequeñas y medianas empresas', destaca su conversación con Imanol Pradales, en la que abordaron los obstáculos que impone la actual fragmentación normativa y fiscal en Europa.