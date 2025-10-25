Pradales ve el Estatuto de Gernika como un pacto «de mínimos» y pide dar «un nuevo salto cualitativo»

Imanol Pradales está convencido de que el Estatuto de Gernika aprobado en 1979 fue un «pacto de gran altura» que ha sido clave para «desarrollar ... el autogobierno vasco» y que explica «nuestro actual nivel de bienestar», pero también cree que, en realidad, no deja de ser un «compromiso político de mínimos» y que por eso es necesario «dar un nuevo salto cualitativo». «Euskadi debe emprender una nueva etapa en su camino», ha lanzado el lehendakari en sus redes sociales en un mensaje por el 46 aniversario de la actual carta autonómica.

El cumpleaños del Estatuto llega en un momento en que el Gobierno vasco trata de materializar el acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez para completar todos los traspasos pendientes antes de fin de año. Un objetivo que, en realidad, se da por hecho que es imposible de alcanzar a pesar de la insistencia del Ejecutivo autonómico.

Y en ese equilibrio entre poner en valor la importancia de lo ocurrido hace casi cinco décadas, exigir que se cumpla y abogar por ir más allá es donde se ha movido este sábado Pradales. En un mensaje con diversas apelaciones históricas, el lehendakari ha recordado que aquel Estatuto fue aprobado de forma mayoritaria por la ciudadanía vasca, a pesar de «los postulados de la derecha española y la izquierda vasca más extrema». «Son quienes hoy continúan minusvalorándolo, declarando que no responde a la 'realidad institucional, social y territorial' de Euskadi», sostiene Pradales.

Un texto «clave» pero que, a su juicio, fue un «ejercicio de posibilismo de un pueblo que aspiraba a mayores niveles de autogobierno» pero que también era «muy consciente de «la necesidad de contribuir a la estabilidad democrática. Sin embargo, añade Pradales, el Estatuto «sigue sin cumplirse» y ha sido «continuamente erosionado por decisiones tomadas en Madrid».

Apelando, como ya ha hecho en otras ocasiones, a que Pedro Sánchez tiene ante sí la «oportunidad de saldar la deuda histórica», el lehendakari está convencido de que Euskadi «debe emprender una nueva etapa en su camino» y «dar un salto cualitativo porque la sociedad vasca es hoy muy distinta y afronta nuevos retos». «No es posible enfrentar realidades del siglo XXI con herramientas del XIX», añade.

Pradales, de hecho, pone unos principios claros que deberían estar incluidos en ese nuevo Estatuto que, en teoría, estarían negociando PNV, EH Bildu y PSE-EE. Aitor Esteban se ha dado hasta enero para alcanzar un acuerdo sobre el que se lleva trabajando los últimos diez años y que no ha fructificado por los vetos cruzados. «Asumir de manera íntegra, respetando el principio de unidad jurisdiccional, la competencial judicial; garantizar el desarrollo nacional de Euskadi y participar directamente en las instituciones de la UniónEuropea», ha subrayado el lehendakari, para quien es «imprescindible» dotarse de una nueva estructura normativa que impida «decisiones unilaterales» y avanzar hacia una «bilateralidad efectiva». «Es hora de volver a citarnos con la historia».