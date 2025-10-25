El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales ve el Estatuto de Gernika como un pacto «de mínimos» y pide dar «un nuevo salto cualitativo»

Aprovecha el aniversario de la carta autonómica para defender lo logrado en estos 46 años, pero también para denunciar que ha sido «continuamente erosionado»

David Guadilla

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:04

Imanol Pradales está convencido de que el Estatuto de Gernika aprobado en 1979 fue un «pacto de gran altura» que ha sido clave para «desarrollar ... el autogobierno vasco» y que explica «nuestro actual nivel de bienestar», pero también cree que, en realidad, no deja de ser un «compromiso político de mínimos» y que por eso es necesario «dar un nuevo salto cualitativo». «Euskadi debe emprender una nueva etapa en su camino», ha lanzado el lehendakari en sus redes sociales en un mensaje por el 46 aniversario de la actual carta autonómica.

