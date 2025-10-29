Pradales, uno de los doce presidentes autonómicos presentes en Valencia El lehendakari ha acudido al acto de homenaje a las víctimas de la dana un año después de la tragedia

El lehendakari, a su llegada a la Ciudad de las Artes y las Ciencias acompañado de su jefa de gabinete, Nekane Zeberio.

Koldo Domínguez Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:12

Imanol Pradales es uno de los doce presidentes autonómicos que desde las 18.00 horas de este miércoles asisten a los funerales de Estado que justo un año después recuerdan a las 237 víctimas de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia, así como Albacete, Cuenca y Málaga. El lehendakari ha llegado pocos minutos después de las cinco de la tarde a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lugar elegido por el Gobierno central para celebrar las exequias, presididas por los Reyes.

Vestido con traje y corbata negros y acompañado por su jefa de gabinete, Nekane Zeberio, el líder del Ejecutivo vasco se ha unido a los diferentes responsables institucionales que participan en el acto. De hecho, la ikurriña es una de las banderas colocadas tras el escenario principal del acto –entre la enseña española y la catalana por el orden estatutario–.

En el homenaje solemne a las víctimas participan más de 800 personas, entre representantes institucionales, políticos y familiares de los fallecidos. Entre las ausencias más destacadas se encuentra la del presidente de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.