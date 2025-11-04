Pradales defiende que la UPV/EHU «nunca ha contado con más recursos»

El choque institucional entre el Gobierno vasco y la UPV/EHU suma y sigue con la entrada en escena del lehendakari. Después de que el ... rector reclamara un incremento del 80% en la financiación para evitar la «parálisis» del centro y de que el consejero de Universidades le respondiera sugiriendo su interés «político», Imanol Pradales ha desestimado este martes la petición al defender que la aportación de Lakua ha crecido un 12% desde que llegó al cargo y ha subrayado que se trata de cifras récord. «Nunca en su historia ha contado con tantos recursos», ha asegurado.

La controversia se desató la pasada semana, cuando el rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, compareció para pedir al Ejecutivo autonómico de PNV y PSE-EE que eleve su aportación en una proporción nunca antes vista. Si el proyecto presupuestario recién presentado contempla una partida de 337,4 millones de euros, el máximo responsable de la universidad pública calcula que debería pasar a los 607 millones para que el centro funcione «con normalidad» y evite el «colapso». Sus principales preocupaciones son el estado de las infraestructuras y la competitividad de los salarios.

A comienzos de esta semana, el lunes concretamente, recibió la respuesta de Lakua a través del consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que fue rector de la propia UPV/EHU entre 2004 y 2008. Le contestó que «con lenguaje hiperbólico» no iba a lograr una mejor financiación y deslizó que una exigencia tan grande tal vez buscaba otro tipo de «propósito» como «enmascarar la ausencia de un proyecto académico». «Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político», llegó a apuntar el elegido por Pradales para gestionar el sistema universitario vasco.

Tras ese intercambio público de reproches, el lehendakari ha abordado este martes la cuestión. A preguntas de los periodistas en una comparecencia tras firmar el nuevo memorándum de colaboración con Iparralde, Pradales ha reivindicado a la UPV/EHU como una «institución académica esencial para Euskadi y el conjunto del país». Ha defendido igualmente su compromiso con todo el sistema universitario vasco al recordar que el suyo es el primer Gobierno vasco que cuenta con una cartera específica para Ciencia, Universidades e Innovación, la liderada por el propio Pérez Iglesias.

En el campo estrictamente presupuestario, el mandatario nacionalista ha dicho que las cifras «son inequívocas». «Las Cuentas de 2026 contemplan un incremento en la aportación a la EHU del 6,9%, superior al del propio Departamento de Universidades. Y si a esto le sumamos el incremento del 5,2% de 2025, llegamos a un incremento superior al 12% en la aportación ordinaria, al margen de otras de tipo finalista», ha explicado. Esos números, a su modo de ver, reflejan la «apuesta» de su Ejecutivo por la universidad pública y la «apuesta de país» que hace también por la ciencia, la tecnología y la innovación.