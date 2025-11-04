El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea; el lehendakari, Imanol Pradales; y el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en una reunión en mayo. Jesús Andrade

Pradales defiende que la UPV/EHU «nunca ha contado con más recursos»

Desestima la petición del rector para obtener más financiación pública al recordar que la partida se ha incrementado un 12% desde que llegó al cargo

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:57

El choque institucional entre el Gobierno vasco y la UPV/EHU suma y sigue con la entrada en escena del lehendakari. Después de que el ... rector reclamara un incremento del 80% en la financiación para evitar la «parálisis» del centro y de que el consejero de Universidades le respondiera sugiriendo su interés «político», Imanol Pradales ha desestimado este martes la petición al defender que la aportación de Lakua ha crecido un 12% desde que llegó al cargo y ha subrayado que se trata de cifras récord. «Nunca en su historia ha contado con tantos recursos», ha asegurado.

