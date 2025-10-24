El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Pradales «condena el intolerable boicot» a dos ertzainas en la Facultad de Derecho

El consejero de Universidades resalta que especialmente los alumnos de esa carrera «deberían tener muy claro que los derechos fundamentales no se deben limitar bajo ninguna circunstancia»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Vitoria

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:37

Comenta

Primeras reacciones políticas a las coacciones que dos ertzainas sufrieron el pasado miércoles en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU en San Sebastián, ... cuando un grupo de radicales impidió que ofrecieron una conferencia sobre Criminología por su condición de agentes de la Policía autonómica. En su primera intervención en el pleno de control de ese viernes, el lehendakari ha aprovechado para «condenar» este incidente, que en su opinión supone un «intolerable boicot» a dos ertzainas en la universidad pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  2. 2 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  5. 5 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  6. 6

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  9. 9 Villalibre reconoce haber sufrido problemas de salud mental: «Hasta tienes miedo de que te pasen el balón»
  10. 10 El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales «condena el intolerable boicot» a dos ertzainas en la Facultad de Derecho

Pradales «condena el intolerable boicot» a dos ertzainas en la Facultad de Derecho