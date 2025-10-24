Pradales «condena el intolerable boicot» a dos ertzainas en la Facultad de Derecho

Primeras reacciones políticas a las coacciones que dos ertzainas sufrieron el pasado miércoles en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU en San Sebastián, ... cuando un grupo de radicales impidió que ofrecieron una conferencia sobre Criminología por su condición de agentes de la Policía autonómica. En su primera intervención en el pleno de control de ese viernes, el lehendakari ha aprovechado para «condenar» este incidente, que en su opinión supone un «intolerable boicot» a dos ertzainas en la universidad pública.

Imanol Pradales ha trasladado a los funcionarios afectados su «apoyo y solidaridad» y ha enmarcado lo sucedido en el acoso que desde hace varios meses sufre la Ertzaintza por parte de la izquierda abertzale y de colectivos de extrema izquierda: desde los incidentes del pasado verano en diferentes pueblos de Gipuzkoa a los altercados del 12 de octubre en Vitoria con motivo del acto de Falange, pasando por los mensajes deslegitimadores de EH Bildu. Para el líder del Ejecutivo vasco, esta «proliferación de ataques» suponen un «grave y preocupante retroceso en la convivencia» en Euskadi.

Además del lehendakari, antes del inicio del pleno de control también el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ha criticado con dureza la actitud de los saboteadores, que ha calificado de «inaceptable, rechazable y condenable». Juan Ignacio Pérez Iglesias, que fue rector de la universidad pública vasca, ha denunciado el boicot orquestado por los radicales, en el que se «conculcó el derecho a la libre expresión» de los dos ertzainas, que además son alumnos de la propia Facultad de Derecho.

Pérez Iglesias ha puesto el foco, precisamente, en el hecho de que este incidente ocurriera en esa facultad. «Quienes entran (a estudiar) en Derecho deberían tener muy claro que los derechos fundamentales no se deben limitar bajo ninguna circunstancia, y menos aún por tratarse de ertzainas», ha analizado el consejero.