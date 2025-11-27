Pradales asiste a la cena de gala del Palacio Real en honor al presidente alemán El lehendakari fue uno de los invitados, entre los que estuvieron destacados empresarios vascos. Este viernes recibirá a Frank-Walter Steinmeier en Vitoria antes de desplazarse a Gernika

El lehendakari, Imanol Pradales, asistió este miércoles a la cena de gala ofrecida por Felipe VI en el Palacio Real en honor al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que ayer comenzó una visita de Estado que culminará este viernes con la visita a Gernika para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937. Antes de desplazarse a la villa junto a Felipe VI, que también la visitará por primera vez, Steinmeier será recibido por Pradales en Ajuria Enea, donde mantendrán un encuentro privado.

Esta visita de Estado es de enorme relevancia para Euskadi. Primero, en lo simbólico, por todo lo que significa Gernika y el horror de la guerra. Y segundo, en lo económico, porque Alemania, pese a sus evidentes y preocupantes dificultades, sigue siendo el gran motor de la UE y el talón de Aquiles de territorios industrializados como el País Vasco. La 'Alemaniadependencia' fue, es y seguirá siendo clave. Basta con echar un vistazo a las estadísticas sobre las exportaciones de Euskadi para darse cuenta de ello.

Pradales, que cuida mucho sus visión europea, es muy consciente de ello y sabía que no podía faltar a una cita de enorme valor diplomático, de esas en las que todos los que deben estar no pueden fallar. No sólo asistió, sino que se sentó en un lugar preeminente, en el centro de la mesa, muy cerca de Felipe VI. Enfrente, además de al presidente alemán, tuvo a la Reina y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Junto al lehendakari estuvieron destacados representantes del mundo empresarial vasco, como Andrés Sendagorta, de Sener, Francisco Riberas, de Gestamp, Carlos de Palacio, de Talgo, o Pello Rodríguez, de Mondragon.

Como informó la Casa Real, entre los invitados recibidos en el Salón del Trono estuvieron los Poderes del Estado, los miembros del Gobierno, autoridades y representantes del mundo de la cultura y el arte, la empresa, el deporte, la universidad, la ciencia, entre otros relacionados con la República Federal de Alemania.

Momentos antes del inicio de la cena y tras la interpretación del Himno Nacional de la República Federal de Alemania, Felipe VI pronunció unas palabras en las que Gernika estuvo muy presente y que aprovechó para ensalzar los valores europeos. «Nos hermanan los ideales de libertad, democracia, justicia social y respeto a la dignidad de la persona», subrayó.

Por último, y a modo de detalle, Casa Real informó de que «la Unidad de Música de la Guardia Real amenizó la cena con una selección de piezas escogidas especialmente para la ocasión como el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, «Tanhauser» de R. Wagner o «Sevilla» de Isaac Albéniz, así como música española de los años 80».