Pradales estrecha la mano de Sánchez en una de sus reuniones oficiales en La Moncloa. EP

Pradales aprovechará el mandato de Sánchez para buscar «un nuevo pacto estatutario»

Defenderá en el Pleno de Política General los avances en el autogobierno como «objetivo nuclear de la legislatura»: «La estabilidad en Euskadi y el momento político en el Estado nos ofrecen una ventana de oportunidad»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:26

El lehendakari Pradales se enfrenta este jueves a su primer Pleno de Política General -el año pasado no se celebró porque la legislatura acababa de ... arrancar con el debate de investidura- y lo hará con una idea clara: su prioridad es conseguir «grandes avances» en materia de autogobierno y el «momento político en el Estado» ofrece una oportunidad de oro para lograrlo. Así consta en la líneas generales de su discurso que, como es costumbre, el jefe del Ejecutivo vasco ha hecho llegar ya al Parlamento. Un avance de su intervención de este próximo jueves en el que queda claro que Pradales ve en el mandato de Pedro Sánchez una «ventana de oportunidad» para avanzar hacia el que define como «objetivo nuclear de la legislatura» en Euskadi, alcanzar un «nuevo pacto estatutario», además de «defender» el «autogobierno alcanzado» y «materializar» las transferencias pendientes.

