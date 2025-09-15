Pradales aprovechará el mandato de Sánchez para buscar «un nuevo pacto estatutario»

El lehendakari Pradales se enfrenta este jueves a su primer Pleno de Política General -el año pasado no se celebró porque la legislatura acababa de ... arrancar con el debate de investidura- y lo hará con una idea clara: su prioridad es conseguir «grandes avances» en materia de autogobierno y el «momento político en el Estado» ofrece una oportunidad de oro para lograrlo. Así consta en la líneas generales de su discurso que, como es costumbre, el jefe del Ejecutivo vasco ha hecho llegar ya al Parlamento. Un avance de su intervención de este próximo jueves en el que queda claro que Pradales ve en el mandato de Pedro Sánchez una «ventana de oportunidad» para avanzar hacia el que define como «objetivo nuclear de la legislatura» en Euskadi, alcanzar un «nuevo pacto estatutario», además de «defender» el «autogobierno alcanzado» y «materializar» las transferencias pendientes.

El lehendakari no utiliza las palabras 'nuevo estatus' pero deja claro, en todo caso, que, entre sus objetivos políticos inmediatos está reactivar ese debate e incluso lo acota en el tiempo, al dejar claro que «en este nuevo curso político debemos conseguir grandes avances y tenemos que acordar las bases del futuro autogobierno». En su opinión, «la época política que vivimos nos brinda una oportunidad» para dar un salto hacia un nuevo Estatuto que, por un lado, corrija las «mutaciones» competenciales sobrevenidas en las últimas décadas, impulse otras materias sólo «apuntadas» en el Estatuto de Gernika y plantee a su vez competencias nuevas «que nos ayuden a encarar con garantías el futuro. «La estabilidad en Euskadi y el momento político en el Estado nos ofrecen una ventana de oportunidad para hacer efectivo este objetivo nuclear de la legislatura», insiste el lehendakiari, que no menciona de manera explícita al Ejecutivo Sánchez, pero deja claro que su Gobierno y su partido siguen siendo partidarios de sostenerlo para obtener réditos políticos.

Es más, Pradales reconoce en el epígrafe 'Relación de Euskadi con el Estado español', al que dedicará uno de los bloques de su intervención del jueves, que es el «interés partidista» el que guía «los principales ámbitos de acción institucional en el Estado», lo que impide vislumbrar un «horizonte de entendimiento» en cuestiones clave para Euskadi, como la transición energética, el impulso a la industria, el envejecimiento de la población, la gestión de los fondos europeos o el acuerdo presupuestario. Incluso, aprecia que «hay quien ha utilizado los incendios para tratar de avivar la pulsión recentralizadora y jacobina en el Estado». Aun así, Pradales deja claro que no da por perdida la posibilidad de alcanzar acuerdos con Moncloa y que su forma de responder «a esta realidad indeseada» será «mantener abiertos los cauces de diálogo y colaboración» para sacar adelante la «agenda vasca», que centra en la «corresponsabilidad» en materia migratoria, las inversiones para aumentar la capacidad de la red eléctrica, la «participación directa» de Euskadi en la «gestión» de los fondos europeos y el traspaso de «todas» las competencias pendientes. «Pero debemos dar nuevos pasos. Las negociaciones no se pueden alargar sin límite. El mundo avanza rápido, tenemos grandes necesidades y no nos podemos parar», abunda, para justificar el impulso prioritario al nuevo Estatuto.