El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pradales, ante la escalada de ataques contra el PP y Andueza: «Son inaceptables en una democracia»

Ernai Bilbo

Pradales, ante la escalada de ataques contra el PP y Andueza: «Son inaceptables en una democracia»

De Andrés advierte a PNV y PSE que deben romper con EH Bildu y volver a exigirle un «suelo ético»: «Es un peligro para la convivencia en Euskadi»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:44

Comenta

Imanol Pradales ha salido al paso en la mañana de este jueves de los ataques que en las últimas horas han sufrido tanto PP como ... PSE, y que han vuelto a evidenciar una deriva antidemocrática de una parte de la sociedad vasca, que señala, amenaza y ataca a los adversarios políticos. Si en la mañana del martes la sede de los populares en el centro de Bilbao amaneció con pintadas reivindicadas por Ernai (las juventudes de Sortu), este miércoles apareció una pancarta en el campus de la UPV/EHU de Vitoria con, entre otros políticos, la cara del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, dentro de una diana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  2. 2 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  3. 3

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  10. 10 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales, ante la escalada de ataques contra el PP y Andueza: «Son inaceptables en una democracia»