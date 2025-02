Pradales y Andueza exhiben «normalidad» con una reunión tras su semana más convulsa

A priori, que Imanol Pradales y Eneko Andueza se reúnan no es noticia en sí misma en tanto en cuanto uno es el máximo mandatario ... del Gobierno vasco de coalición y el otro es el líder del socio minoritario. Sin embargo, el encuentro informal que ambos han mantenido este jueves en el transcurso del pleno del Parlamento vasco sí ha tenido valor informativo porque ha venido a escenificar que la relación entre el lehendakari y el secretario general del PSE-EE está a salvo pese al intenso cruce de reproches de los últimos días a cuenta de la acción (o inacción, según a quién se pregunte) del Ejecutivo autonómico.

Los dos han aprovechado un momento de la sesión parlamentaria –son diputados pero no suelen intervenir en los plenos ordinarios de los jueves– para salir del hemiciclo y conversar durante unos minutos. Una escena que fuentes de ambos lados ciñen a la «absoluta normalidad». En la dinámica del Legislativo autonómico, es habitual que tanto ellos como otros representantes políticos se retiren momentáneamente a los pasillos o a los despachos de la Cámara de Vitoria para abordar de tú a tú todo tipo de cuestiones, tengan que ver o no con el orden del día de esa sesión en particular.

Según relatan fuentes conocedoras de la reunión, Pradales y Andueza han departido sobre «cuestiones ordinarias» vinculadas con la actividad del Gobierno vasco. Tanto en Lehendakaritza como en el PSE-EE descartan que el motivo expreso del encuentro haya sido un ejercicio de acercamiento entre ambos para tratar de limar asperezas tras una semana especialmente convulsa. Agregan que la interlocución del lehendakari con los socialistas es «constante», tanto con el vicelehendakari Mikel Torres como con el secretario general, Andueza, que en el momento de la conformación del Ejecutivo decidió quedarse fuera para poder mantener perfil político frente al PNV.

Esa estrategia se evidenció el pasado domingo en la entrevista publicada en EL CORREO. Andueza arremetía contra el ala jeltzale del Gobierno vasco por su «falta de impulso político» en los primeros meses de legislatura. En opinión del líder del PSE-EE, el llamamiento de Pradales a los consejeros para «ponerse las pilas» estaba acotado a los diez responsables del PNV por su supuesta ausencia de «relevancia». También criticaba la «cocina» del Sociómetro, a cuyos responsables, de Lehendakaritza, invitaba a «hacerse una revisión sociológica» tras publicarse el sondeo que restaba un escaño a los socialistas.

Pradales no ha querido entrar al cuerpo a cuerpo públicamente, pero en su lugar la portavoz del Ejecutivo de coalición, Maria Ubarretxena, del ala nacionalista, sí realizó el martes un pronunciamiento poco habitual en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Preguntada sobre las críticas de Andueza, presumió de que el actual Gabinete tiene una actividad mayor que el de Urkullu y, sobre todo, que son las consejerías del PNV quienes llevan la iniciativa frente a las del PSE-EE, que aportan el 25% de los acuerdos teniendo el 31% de la cuota de poder.