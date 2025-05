Pradales y Andueza entierran la crisis PNV-PSE: «Damos por zanjadas las diferencias»

PNV y PSE-EE quieren ahora pasar página cuanto antes después de atravesar su peor crisis en los diez años que llevan gobernando juntos las ... principales instituciones vascas. Los socios han dado este viernes oficialmente por enterrado el enfrentamiento a cuenta de la gestión migratoria, que había enrarecido la relación hasta el punto de cuestionar en público el futuro de la coalición. Los contactos directos entre Imanol Pradales y Eneko Andueza, a los que se ha sumado Aitor Esteban, han sido clave para fumar la pipa de la paz y que este episodio no haga descarrilar la estabilidad del Gobierno vasco.

«Damos por zanjadas las diferencias que hemos mantenido en los últimos días», ha proclamado el secretario general de los socialistas. Lo ha hecho en una comparecencia en la sala de prensa del Parlamento vasco apenas unos minutos más tarde de que en el hemiciclo el lehendakari acabase de responder a la larga batería de preguntas e interpelaciones que le había realizado la oposición, deseosa de hurgar en la herida para tratar de evidenciar la fragilidad del Ejecutivo autonómico cuando está a punto de cumplirse un año desde su constitución.

Andueza ha salido visiblemente satisfecho del pleno tras escuchar las largas explicaciones de Pradales, cuestionado por las declaraciones en las que llamó a preguntarse «qué tipo de inmigración necesitamos y cuál estamos recibiendo». Tras una semana en la que PNV y PSE-EE han exhibido con toda la crudeza sus diferencias en esa visión, el mandatario nacionalista ha optado por un discurso comedido y milimétricamente ajustado al programa de gobierno firmado por los dos partidos en junio del año pasado. Es ahí donde ambos quieren que se delimite el terreno de juego.

El lehendakari ha reivindicado una política migratoria «corresponsable y humanitaria» y ha reclamado abordar este fenómeno «con seriedad y profundidad». Ha insistido en contextualizar las palabras que dieron origen a la polémica en el ámbito de la respuesta que debe dar Euskadi al acuciante reto demográfico y ha aludido a que la llegada de personas extranjeras es «una necesidad y una oportunidad», no un «problema». Y en todo caso ha señalado que las instituciones deben atender esta cuestión «sin mirar hacia otro lado» porque de lo contrario se acabará «alimentando» a corrientes populistas y de extrema derecha.

Las explicaciones han convencido a la bancada del PSE-EE, que aguardaba a escucharlas para dar definitivamente por cerrada la disputa. Andueza ha considerado un «acierto» que Pradales hablara de «las personas como punto de partida» y de elementos fundamentales como «los derechos humanos, la cohesión social y la integración». Pero sobre todo ha subrayado lo «oportuno» de hacer referencia a los compromisos recogidos en el acuerdo de gobierno, «una hoja de ruta que se centra en las cosas que verdaderamente importan a la sociedad vasca».

La oposición explota las diferencias

El fin de la pugna, que también se ha percibido en el tono utilizado por el lehendakari en sus intervenciones ante la oposición, llega después de que los máximos representantes de ambas partes intensificaran sus contactos en las últimas horas. Aunque Pradales venía apelando a la «discreción» para no confirmar la interlocución, el propio Andueza ha desvelado haber hablado tanto con él como con el presidente del EBB del PNV. Esteban, en una entrevista en RNE, ha reducido el alcance de la crisis al sostener que ha sido «más el ruido que las nueces» porque la relación entre ambos partidos es «excelente».

El líder jeltzale, que no se había manifestado desde el inicio de la disputa, presume de la salud de la coalición frente a aquellos que «se están frotando las manos». Un mensaje a una oposición que no ha dudado en explotar las diferencias entre los socios. EH Bildu, que 'a priori' era el único grupo que no iba a sacar a colación el tema en el pleno de control, ha terminado por hacerlo. «¿Qué proyecto común puede tener un Gobierno que tiene desavenencias notorias y públicas sobre cuestiones estratégicas? Sus diferencias limitan las políticas públicas e hipotecan el futuro de nuestro país», ha lanzado Nerea Kortajarena.

El PP, más que en las discrepancias en el seno de la coalición, se ha dedicado a cuestionar la postura de Pradales. Insistía Javier de Andrés en emplazarle a que diera respuesta a la pregunta que él mismo formuló sobre la llegada de extranjeros a Euskadi y acababa concluyendo el dirigente conservador que el lehendakari «intenta tapar ahora» aquellas afirmaciones para «salvar las relaciones» con el PSE-EE. «El otro día se atrevió a decirlo pero ya no lo sostiene porque a su socio le resulta incómodo», ha abundado el presidente de los populares vascos.

Jon Hernández (Sumar) lo ha dicho de una manera más gráfica: «Me alegro de que haya recogido cable». El representante de Ezker Anitza-IU ha censurado la «visión utilitarista» de las declaraciones originales de Pradales y le ha llamado a «no reventar el consenso social sobre los derechos humanos». Por parte de Vox, Amaia Martínez ha sintetizado así la postura de su formación ante la llegada de inmigrantes: «Puertas abiertas para quienes lleguen con los permisos necesarios y con la intención manifiesta de trabajar. Billete de vuelta para quienes delinquen y crean inseguridad.