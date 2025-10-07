El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto

Pradales alerta del «auge del autoritarismo» y un «declive de la confianza ciudadanesta en las instituciones»

El lehendakari pide «comportamientos democráticos» más allá de la transparencia y «cultivar la cultura del acuerdo»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 7 de octubre 2025, 14:34

Comenta

El lehendakari Pradales ha aprovechado su intervención en la apertura de la cumbre de Gobierno Abierto para alertar de un «auge del autoritarismo» y un « ... declive de la confianza ciudadana en las instituciones». En línea con el discurso de la alcaldesa de Vitoria Etxebarria -que ha defendido la crucialidad de la cita para «reforzar los valores democráticos»-, el presidente vasco ha advertido de una «erosión de la esfera pública», que está pasando de «espacio de diálogo» a «campo de batalla».

