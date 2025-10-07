Pradales alerta del «auge del autoritarismo» y un «declive de la confianza ciudadanesta en las instituciones»

El lehendakari Pradales ha aprovechado su intervención en la apertura de la cumbre de Gobierno Abierto para alertar de un «auge del autoritarismo» y un « ... declive de la confianza ciudadana en las instituciones». En línea con el discurso de la alcaldesa de Vitoria Etxebarria -que ha defendido la crucialidad de la cita para «reforzar los valores democráticos»-, el presidente vasco ha advertido de una «erosión de la esfera pública», que está pasando de «espacio de diálogo» a «campo de batalla».

Pradales ha tirado del filósofo Daniel Innerarity para ilustrar un «puzzle» de retos entre los que ha incluido el demográfico, el medioambiental y el tecnológico, todos «de una magnitud sin precedentes en la historia de la humanidad». «Hay un auge de movimientos que ofrecen soluciones simples para todas estas cuestiones, o el autoritarismo como una alternativa más eficaz, decisiva y atractiva que la democracia. La convergencia de estos factores están llevando a un colapso del pilar que sostiene nuestras sociedades: la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. Resolver este complejo puzzle es el reto decisivo de nuestro tiempo», ha subrayado.

Para luchar contra esa desafección ciudadana hacia la política, el lehendakari ha propuesto tres recetas: «cultivar la cultura del acuerdo», que «la regeneración democrática no sea sólo cosa de los Estados» y «aportar resultados que ayuden a solucionar los problemas de las personas». En el desglose de estas recetas es donde Pradales ha dejado sus 'recados' a Sánchez: cumplir con los acuerdos -una referencia implícita a las transferencias pendientes con Madrid- y tener más participación «en las mesas donde se toman las decisiones en Europa, y seguir construyendo nuevas alianzas con quienes comparten nuestros valores», algo que ya puso ayer sobre la mesa en la recepción previa a la apertura de este lunes.

La tercera, en cambio, ha sido más abierta, sin mensajes políticos cifrados. Pradales ha subrayado que «la política tiene que dar resultados para que los ciudadanos sientan de verdad que tiene sentido y valor». «La ciudadanía, la sociedad civil, los medios de comunicación y todo tipo de agentes deben tener valores democráticos como brújula en su actuación y comportamiento. Para que la casa sea democrática, porque no basta con que las ventanas sean transparentes, el comportamiento de todos los de la casa tiene que ser democrático», ha defendido el presidente autonómico.

Gaza

El lehendakari también ha hecho una referencia inicial a la masacre de Israel en Gaza. Pradales ha aprovechado el plenario para reiterar su «solidaridad» con Palestina y pedir «una solución justa y duradera». «Lo justo significa que debe ser consensuado por ambos pueblos, no impuesto por un tercero», ha indicado en referencia al plan diseñado por Trump.

«La paz no puede depender de los caprichos políticos o personales de líderes con deseos imperialistas. Está en juego el futuro y la vida de millones de personas», ha sostenido antes de defender «la convivencia de ambos Estados».