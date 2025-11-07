Pradales se abre a acordar los Presupuestos con todos pero admite compartir «prioridades» con el PP

De cualquiera de los modos, y a diferencia del bloqueo a nivel nacional, en Euskadi los Presupuestos de 2026 tienen su aprobación garantizada el próximo ... 23 de diciembre gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. Aun así, el Gobierno vasco abrirá la próxima semana una ronda de negociaciones para buscar apoyos complementarios en la oposición. El lehendakari no descarta a ningún partido −salvo a Vox, al que excluye de las reuniones− y este viernes ha mostrado disposición a hablar con todos. Ahora bien, Imanol Pradales ha reconocido coincidencias específicas con uno de ellos, el PP, que sin embargo parece bastante reacio al pacto.

En vísperas de que arranquen oficialmente las conversaciones, el pleno de control de este viernes en el Parlamento ha servido como termómetro para conocer cómo afrontan el proceso unos y otros. El principal artífice de las Cuentas y responsable de las negociaciones, el consejero Noël d'Anjou, ha reclamado «altura de miras» y «voluntad política» para entenderse, aunque se ha mostrado «tranquilo» porque la ley presupuestaria se aprobará en todo caso. Pradales ha apuntalado después ese discurso y ha defendido que los números presentados responden a las «necesidades y prioridades» de la ciudadanía vasca.

Los partidos de la oposición no lo ven así. EH Bildu considera que el Ejecutivo autonómico lanza un «mensaje poco riguroso y responsable» al hablar de un Presupuesto «expansivo» que crece un 4,1% hasta los 16.378 millones de euros cuando ese aumento sería sólo del «1,25%» previa deflactación. «En una coyuntura incierta y compleja, las Cuentas públicas rompen el equilibrio presupuestario», ha asegurado Pello Otxandiano. La coalición soberanista, cuya plataforma de negociación se basa en la vivienda, demanda más recursos en los servicios públicos para atender el envejecimiento de la población y la llegada de inmigrantes.

En su réplica, Pradales se ha mostrado muy crítico con la postura de la principal fuerza de la oposición. Lamenta que EH Bildu se limite a «pedir aumentos de gasto» sin proponer a cambio «de dónde quitar». «¿Qué plantean para alcanzar ese equilibrio presupuestario? Hace un diagnóstico, ¿pero cuál es el planteamiento?», ha preguntado. También ha incidido en que el «único» departamento en el que no pide más dinero es en la Ertzaintza. El lehendakari ha reclamado a la formación abertzale que «se moje» y que se deje de «mera táctica política» para poder actuar con «responsabilidad, que es lo que nos pide la ciudadanía».

«Parece una productora de cine»

El mandatario nacionalista también ha enviado reproches al PP por «estar en el raca-raca de siempre» en contra del proyecto. Eso sí, ha querido hacer un ejercicio de contraste entre lo que Javier de Andrés le planteó en una reunión en septiembre y el contenido de los Presupuestos. En esa labor, ha encontrado coincidencias en ámbitos como el reforzamiento de las partidas para Salud y Seguridad, en el impulso a la industria y en la desburocratización de la Administración. «El Presupuesto responde a las prioridades que ustedes nos hicieron llegar hace escasas semanas», ha destacado Pradales en un intento por convencer a los conservadores.

El margen de acuerdo, en cambio, parece escaso. De Andrés ha utilizado toda su intervención para presentar prácticamente una enmienda a la totalidad. El PP denuncia que el gasto público crece un 4,1% cuando «los salarios no suben tanto» y mientras la actividad industrial continúa a la baja. «Su modelo es sencillamente socialista», le ha llegado a endilgar. Los populares también critican el aumento de altos cargos y asesores, especialmente en Lehendakaritza: «Urkullu tenía 7 y usted 34. ¿Tan mala opinión tiene de usted mismo? No necesita tanto equipo, que parece una productora de cine».

En el turno de Sumar, Jon Hernández ha situado al Gabinete de PNV y PSE-EE en un cruce de caminos en el que debe elegir si toma la vía de la izquierda o de la derecha. «Dice que los Presupuestos responden a las prioridades del PP y aun así cree que puede negociar con uno y otro grupo independientemente de lo que propongamos. ¿Le es indiferente? Nuestras propuestas son incompatibles con las de la derecha», ha afirmado. En su réplica, Pradales ha priorizado el «qué» y no el «quién». «No voy a poner líneas rojas ni etiquetas. Sentémonos, porque aunque tenemos modelos diferentes, es posible», ha zanjado.