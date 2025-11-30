El PP vuelve este domingo a la calle seis meses después contra la corrupción del Gobierno

Los populares regresan a la calle este domingo, casi seis meses después de su última manifestación con un lema que constituye casi un desafío –'Efectivamente, ¿ ... mafia o democracia?'– ante todos los que criticaron al partido la primera vez que equiparó al Gobierno de Sánchez con una organización criminal. En Génova creen que el tiempo les ha dado la razón, entre otras cosas porque en este lapso los dos secretarios de Organización con los que el líder socialista llegó y asentó su poder en el PSOE y el Ejecutivo han ingresado en prisión. «Y mientras, el PP está tan tranquilo viendo cómo el régimen se desmorona», se congratulan en Génova.

Ante la objeción de si esa calma no se contradice con la nueva llamada a la movilización ciudadana de hoy, el equipo de Feijóo se revuelve –«Si hacemos, porque hacemos, y, si no, porque no hacemos», vienen a resumir las fuentes consultadas– y enfatiza que el partido «no va a permanecer impasible tomándose un vermú» la semana en que el exministro José Luis Ábalos ha acabado en Soto del Real. El mismo Ábalos que ejerció de portavoz del PSOE en la moción de censura que «nos desalojó del Gobierno de España», zanjan en la dirección nacional, donde se ponen la venda antes de la herida: lo de esta mañana dominical no pende, dicen, de los manifestantes que se congreguen en Madrid, sino de canalizar la frustración» de la ciudadanía que no puede hacerlo en las urnas porque Sánchez no las coloca.

La plana mayor del PP arropará a Feijóo. Todos los presidentes autonómicos, salvo la de Baleares, Marga Prohens, y el de La Rioja, Gonzalo Capellán, habían confirmado su presencia, aunque el andaluz Juanma Moreno finalmente no acudirá por una gripe. También estarán los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

En su acto de este sábado en Burgos, el líder popular hizo un llamamiento «a todos los españoles que estén hartos, hayan votado a quien hayan votado», para que acudan a la manifestación y digan «basta». «El Gobierno sale a la calle contra los jueces, nosotros lo hacemos contra los corruptos y a favor de la independencia judicial. Tenemos que estar todos juntos sin más siglas que la limpieza y sin más logos que la honradez. España tiene derecho a un Gobierno decente», dijo Feijóo, que también avisó a los miembros del PP sobre la tentación de entrar en política para enriquecerse. A quien lo haga, avisó, «lo echaremos».

Desgastar a Sánchez

Feijóo pretende que ninguna denuncia contra el PP sea utilizada como respuesta a su principal argumento frente al Gobierno, la corrupción. El líder popular busca seguir desgastando a Pedro Sánchez y el sábado volvió a situar al presidente en el centro de la trama que ha llevado a la cárcel a los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán y al exasesor Koldo García. «El sanchismo se construyó en un coche. El conductor era Koldo, el portavoz era Ábalos, el negociador, que incluso lo hizo con Otegi, era Cerdán, y el número uno era Sánchez. Tres de esos cuatro ya han estado en prisión y no es posible que quien ve a todo su equipo en la cárcel no tenga ninguna responsabilidad», aseguró Feijóo durante en el II Foro Grandes Ciudades, que reunió en Burgos a los alcaldes de la formación.

«En las películas de mafiosos, la banda entera cae cuando los miembros comienzan a delatarse unos a otros, como está ocurriendo ahora», ha ironizado Feijóo, que ha acusado a Sánchez de tener «los ojos puestos en Soto del Real y no en los pueblos de España» y de «atacar a los jueces y a los medios» que han denunciado la corrupción del Gobierno. «Todo alrededor de Sánchez es corrupción: institucional, con el fiscal general del Estado, en su partido y en su familia», insistió.