El PP sigue a la gresca con el PNV: «Miran por el retrovisor a Bildu en vez de trabajar por el futuro de Euskadi»

El vicesecretario de coordinación autonómica del PP, Elías Bendodo, recorre estos días España para presentar una campaña contra la subida de las tasas de basuras « ... impuesto» por el Gobierno central siguiendo una directiva de la UE. Este martes ha recalado en Bilbao, donde ha comparecido ante los medios junto a la plana mayor de los populares bilbaínos, vizcaínos y vascos, con Javier de Andrés a la cabeza. Y tal vez imbuido por el mensaje crítico que sus compañeros mantienen desde hace meses con la gestión del PNV, ha aprovechado su intervención para, entre denuncias de corrupción del ministro Ángel Víctor Torres y peticiones a los alcaldes vascos de bajadas de impuestos, enviar un par de 'recados' a los jeltzales, partido con el que el PP mantiene una pugna por una parte del electorado de centro-derecha.

«Ni mucho menos voy a entrar en el choque con el PNV porque tienen la piel muy fina y se enfadan pronto», se ha arrancado Bendodo en tono irónico. Y a partir de ahí, los jeltzales han sido diana de sus dardos. Ha comenzado por la «desgana» que aprecia ahora en Bilbao, otrora la ciudad referencia del norte del España pero que «de la mano de este Gobierno municipal» de PNV y PSE ha perdido ese liderazgo. «No hay ni gestión ni hay ilusión. Sólo se dedican a subir impuestos, a dar sablazos fiscales y a que crezca la inseguridad ciudadana», ha descrito.

Y de Bilbao, ha pasado a Euskadi y en general, a la política nacional, donde el PNV sigue «apuntalando» al «Gobierno corrupto» de Pedro Sánchez. «No entendemos que siga cogido del brazo (del líder socialista). ¿Por qué? No lo entiende absolutamente nadie, que cada uno piense lo que quiera», ha dejado en el aire.

La respuesta del PP vasco a esa pregunta, según defienden desde hace meses sus dirigentes, es la que ha verbalizado el propio Bendodo este martes. «El PNV emplea ya más tiempo en mirar por el retrovisor que hacerlo mirando de frente. Miran a ver si les adelanta Bildu que en centrarse en gestionar. Esa es la realidad», ha argumentado. «Y si haces eso, lo normal es que cuando llega una curva, te salgas y tengas un accidente. Y eso es lo que está pasando al PNV», ha añadido.

El presidente de los populares vascos, por su parte, ha incidido en señalar la gestión que los nacionalistas están realizando en las instituciones como un problema para Euskadi. A su entender, actúan como un partido de izquierdas en connivencia con el «PSE, EH Bildu, Podemos o Sumar». «Todo lo resuelven con el dinero de los vecinos y los trabajadores. Por eso el conjunto de los municipios ha subido tanto los impuestos sin mejorar los servicios que ofrecen», ha puntualizado.

El PP vasco insiste una y otra vez en cualquier intervención pública la idea de que los jeltzales forman parte de un bloque único con el resto de formaciones, que «comparten las mismas políticas» en materia económica, de inmigración o de seguridad. «Dicen que tienen un perfil distinto pero yo veo exactamente las mismas fórmulas. El PNV está con todas esas fuerzas de izquierdas. Son exactamente lo mismo y acuerdan lo mismo», ha remachado.

Sin hablar de Mazón

Bendodo también se ha referido a la «actualidad política» nacional y a la «fotografía de las últimas 48 horas». Ha hablado de la imputación de Ábalos, del juicio al fiscal general del Estado, de la presunta implicación del ministro Ángel Víctor Torres en la trama de Víctor de Aldama... Ha repasado toda la actualidad salvo la dimisión de Carlos Mazón, tema que al parecer no tiene la suficiente trascendencia para el PP como para ser analizado.

Ni una sola alusión a la marcha del ya expresidente de la Generalitat Valenciana y el futuro incierto que se abre ahora en aquella comunidad. Sólo a preguntas de los medios ha acertado a decir que se remitía a lo dicho el lunes por Alberto Núñez Feijóo.