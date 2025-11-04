El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bendodo, este martes en Bilbao rodeado de los dirigentes del PP en Euskadi. EP

El PP sigue a la gresca con el PNV: «Miran por el retrovisor a Bildu en vez de trabajar por el futuro de Euskadi»

Elías Bendodo, vicesecretario de coordinación autonómica de los populares, asegura que «nadie entiende que sigan cogidos del brazo del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:58

El vicesecretario de coordinación autonómica del PP, Elías Bendodo, recorre estos días España para presentar una campaña contra la subida de las tasas de basuras « ... impuesto» por el Gobierno central siguiendo una directiva de la UE. Este martes ha recalado en Bilbao, donde ha comparecido ante los medios junto a la plana mayor de los populares bilbaínos, vizcaínos y vascos, con Javier de Andrés a la cabeza. Y tal vez imbuido por el mensaje crítico que sus compañeros mantienen desde hace meses con la gestión del PNV, ha aprovechado su intervención para, entre denuncias de corrupción del ministro Ángel Víctor Torres y peticiones a los alcaldes vascos de bajadas de impuestos, enviar un par de 'recados' a los jeltzales, partido con el que el PP mantiene una pugna por una parte del electorado de centro-derecha.

