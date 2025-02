El PP pide una rebaja en todos los tramos del IRPF para apoyar la reforma fiscal

El PP mantiene abierta la puerta para negociar la reforma fiscal. Hace semanas empezaron los contactos con las diputadas de Hacienda de los tres territorios, pero de momento no ha existido un intercambio de propuestas que sirva para calcular la posibilidad real de acuerdo. Los ... populares dan a conocer hoy un paquete de enmiendas al proyecto presentado por el PNV hace tres meses, que incluirá una rebaja en todos los tramos del IRPF, además de otra clase de medidas que beneficien a las familias, la natalidad y la vivienda. No quieren limitarse a incorporar deducciones o desgravaciones y modificar coeficientes, sino que pretenden cambios sustanciales en el tributo como se fijó en la revisión de 2016.

Salvo pequeños matices por la idiosincrasia de cada territorio, se trata de una propuesta común que, eso sí, tienen a Álava y Gipuzkoa como principal objetivo, pues es donde el partido de Javier de Andrés resulta determinante porque el PNV y PSE no suman mayoría absoluta. Pese a que las relaciones con el PNV no atraviesan su mejor momento y que el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, aseguró en una entrevista en EL CORREO que no va a «permitir» que «el modelo de Ayuso» llegue a Euskadi, el PP pretende exprimir hasta el último minuto su capacidad de influencia y más cuando sabe que EH Bildu se ha autodescartado y la alternativa de Podemos parece imposible.

El plazo para presentación de enmiendas expira los días 18 y 19, según el territorio, pero los conservadores creen que aún habrá varios días de margen para el acuerdo hasta su debate en las tres juntas generales.

El pacto del PNV y PSE con el PP no resulta inexplorado en Gipuzkoa, donde por sorpresa aprobaron los últimos presupuestos del Gobierno foral de Eider Mendoza. Aun menos lo es en Álava, histórico bastión de los populares, donde Iñaki Oyarzabal apoyó al diputado general, Ramiro González, para encarrilar los principales proyectos de la presente legislatura y las medidas tributarias anuales. Pero el posible apoyo de los conservadores a la reforma fiscal no será a cambio de un pacto de mínimos o un mero maquillaje, sino de medidas reales que beneficien a las familias, no castiguen el ahorro y sean verdaderamente valientes en materia de vivienda.

En el caso de que no consigan el apoyo del PP en Álava y Gipuzkoa, el PNV y PSE tendrá que decidir si en Bizkaia -donde gozan de mayoría absoluta- retiran la iniciativa para volver a la casilla de salida y alcanzar a partir de ahí un pacto global en los tres territorios, o sacan adelante el proyecto de forma unilateral generando un importante desajuste en el sistema tributario del País Vasco.