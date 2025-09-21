El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El líder del PP vasco, Javier de Andrés, durante el Pleno de Política General.

El PP pide a Esteban que explique por qué «compró un palacio en París con los fondos para defender Bizkaia»

Los populares recuerdan al PNV que mantienen la misma postura que «los tribunales franceses de la V República en 1949 y 1951, el Tribunal Supremo en 2003 y, el premio Sabino Arana Jean Claude Larronde»

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:03

El PP vasco ha replicado a lo que consideran «ofensas de Aitor Esteban», que el pasado sabádo acusó a los populares de ser «dignos sucesores ... del régimen franquista». En una nota, recuerdan que «decimos lo mismo que los tribunales de la V Répública francesa en 1949 y 1951 y lo que ratificó el Tribunal Supremo de España en 2003 en cuyas sentencias se prueba que el palacio de la Avenida Marceau, del que el PNV ha tomado posesión, no fue nunca de esta formación política y que el inmueble fue adquirido por testaferros del Gobierno vasco con dinero del que este disponía tras su salida al exilio».

