El PP pide a Esteban que explique por qué «compró un palacio en París con los fondos para defender Bizkaia»

El PP vasco ha replicado a lo que consideran «ofensas de Aitor Esteban», que el pasado sabádo acusó a los populares de ser «dignos sucesores ... del régimen franquista». En una nota, recuerdan que «decimos lo mismo que los tribunales de la V Répública francesa en 1949 y 1951 y lo que ratificó el Tribunal Supremo de España en 2003 en cuyas sentencias se prueba que el palacio de la Avenida Marceau, del que el PNV ha tomado posesión, no fue nunca de esta formación política y que el inmueble fue adquirido por testaferros del Gobierno vasco con dinero del que este disponía tras su salida al exilio».

Para los populares vascos, «las ofensas del presidente del EBB son absolutamente impropias y podría dedicar sus esfuerzos en demostrar una titularidad que jamás fue reconocida legalmente». Desde el PP señalan que también sostienen esa idea historiadores como Jean Claude Larronde, que fue premio Sabino Arana.

«La versión del PNV para hacerse con el palacio no tiene rigor ni solidez, como ha demostrado el hecho de que el director de Patrimonio del Gobierno de Pedro Sánchez haya dicho que carece de informes que justifiquen la titularidad del PNV y que solo dispone del decreto del Gobierno que se lo atribuye a esta formación política».

En su opinión, la teoría «no solo es inverosímil sino que le deja en una situación muy humillante ante la historia, ya que, de ser cierta, significaría que el dinero entregado por el emigrante vasco residente en México, Francisco Belausteguigoitia Landaluce, el 12 de septiembre de 1936, no se destinó a la defensa de Bizkaia, como era su objeto, sino que se reservó para adquirir el palacete parisino a nombre de un tercero el 8 de octubre de 1937, más de un año después».