El PP pide la dimisión de Zupiria como consejero de Seguridad porque «no se entera de nada»

El PP vasco eleva la presión contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y pide ya directamente su cese o dimisión por «no enterarse de ... nada». Los populares consideran que la sucesión de escándalos e incidentes que se han sucedido en los últimos meses son lo suficientemente graves para que el máximo responsable de la Ertzaintza dé un paso al lado.

El último ejemplo de lo que la formación liderada por Javier de Andrés considera un deriva es la investigación abierta dentro de la Policía autonómica después de saberse que una madre que se presentó en una comisaría de Vitoria para denunciar los supuestos ataques sexuales sufridos por su hija de 6 años a manos de otras dos menores de 12 años, abandonó las instalaciones policiales sin poder registrar la denuncia.

El propio De Andrés, en todo caso, considera que lo sucedido en la capital de Vitoria solo es un caso más. Porque, además, habría que añadir los fallos en las pulseras de control para maltratadores, lo sucedido en el campamento de Bernedo o «los problemas que hay en los procesos de selección de la Ertzaintza», con oposiciones en las que suspende el 90% de los aspirantes y varios procesos que están en los tribunales por «irregularidades».

A todo esto, el PP vasco añade la «incapacidad con la que se encuentra la Ertzaintza cuando tiene que contener disturbios». El propio Zupiria admitió tras los altercados que se vivieron en Vitoria el 12 de octubre durante un acto de Falange que la ciudad había estado «patas arriba» y que la Policía había sido incapaz de contener a los radicales. Por todo ello, De Andrés considera que el consejero de Seguridad «no es la persona que necesitamos en un momento en que crece la delincuencia».