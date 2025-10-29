El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El PP pide la dimisión de Zupiria como consejero de Seguridad porque «no se entera de nada»

De Andrés considera que «no es la persona que necesitamos en un momento en que crece la delincuencia»

David Guadilla

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:28

Comenta

El PP vasco eleva la presión contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y pide ya directamente su cese o dimisión por «no enterarse de ... nada». Los populares consideran que la sucesión de escándalos e incidentes que se han sucedido en los últimos meses son lo suficientemente graves para que el máximo responsable de la Ertzaintza dé un paso al lado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  2. 2

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  3. 3 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  4. 4

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  10. 10

    Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP pide la dimisión de Zupiria como consejero de Seguridad porque «no se entera de nada»

El PP pide la dimisión de Zupiria como consejero de Seguridad porque «no se entera de nada»