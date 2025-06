El PP pide crear una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi porque «puede haber delitos»

E. C. Sábado, 14 de junio 2025, 18:31 Comenta Compartir

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido este sábado crear una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi. «El hecho de que no se descubran delitos de corrupción no quiere decir que no haya corrupción», ha señalado. «Hace falta independencia judicial y una Policía con capacidad de afrontar con independencia absoluta los crímenes que puede haber» en esta materia, ha añadido.

De Andrés ha participado en una jornada sobre seguridad ciudadana en San Sebastián organizada por la Fundación Popular de Estudios vascos, donde estuvo acompañado por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro; el comisario de la Ertzaintza Xabier Peña; y la parlamentaria del PP y portavoz de Seguridad, Ainhoa Domaica.

Durante su intervención, el líder popular se ha referido al 'caso Cerdán'. A su juicio, evidencia que el Gobierno «y sus socios» quieren «corromper el sistema para normalizar el delito». «Para seguir creyendo a Cerdán, lo que ha hecho Sánchez es dejar de creer en el sistema. Y eso es una corrupción enorme», ha afirmado. «Ya no es que se corrompan solamente para meter dinero en la caja, es que se corrompen para convertir el sistema en un modelo que normalice el delito. Y eso se hace cuando se pone en cuestión a la Justicia, a la Policía y a los medios de comunicación», ha subrayado.

En su opinión, el PSOE «debería darse cuenta de hacia dónde le están llevando sus socios, porque si hay alguien que quiere debilitar el Estado, el Gobierno y tener un presidente a su servicio, son los socios de Sánchez, entre los cuales, aquí en Euskadi, el protagonista es el PNV». También ha afeado a los jeltzales y al «resto de los socios» de Sánchez su apoyo a iniciativas como la que pretende reformar el Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «para que juegue al servicio de los intereses del Gobierno de Sánchez y del PSOE».