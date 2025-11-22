Didáctico, reflexivo y preciso. Así se expresa Sandro Gozi (Emilia-Romaña, 1968), eurodiputado federalista y centrista y 'número 2' del Partido Demócrata Europeo, formación en ... la que se engloba el PNV y que este viernes celebró en el BEC un congreso sobre la «defensa de la democracia y renovación de Europa». Y a tenor de sus respuestas, ambas tareas son urgentes.

– ¿Estamos ante el peor momento de las democracias europeas desde la II Guerra Mundial?

– Sí. La democracia está en peligro y ya no podemos darla por garantizada. En Europa tenemos un problema democrático en el interior, en algunos estados concretos, y en varios países candidatos. Y luego tenemos tres peligros exteriores.

– Vayamos con los exteriores.

– El que más me preocupa es la involución autoritaria en Estados Unidos. Su presidente ataca el Estado de Derecho, la separación de poderes y la autonomía de la Justicia, y además está desarrollando relaciones con la extrema derecha europea para debilitar la Unión.

– ¿Cuál más?

– El modelo autoritario de China, que es el del Partido Comunista. China quiere reorganizar el mundo. Trabaja por un nuevo orden mundial basado en principios autoritarios. Y los chinos son muy hábiles a esconder todo eso.

– ¿Y el tercero?

– Rusia. La agresión de Putin contra Ucrania no es solamente una violación flagrante del derecho internacional, es una agresión contra nuestros valores, contra la democracia y la libertad de un pueblo para elegir su futuro. Putin quiere impedir que los ucranianos sean parte de la Unión. Y es preocupante que Rusia tenga aliados en Europa, tanto evidentes como escondidos: Marine Le Pen, Matteo Salvini, Alternative für Deutschland, Viktor Orbán...

– Esos son los peligros internos de los que hablaba.

– Eso es.

– ¿Qué responsabilidad tienen los 'partidos tradicionales' en el crecimiento de esas opciones extremistas?

– No hemos sabido tomar suficientes riesgos. Vivimos en una época en la que hay que arriesgarse para reformar la democracia, que ahora no es eficaz porque es demasiado lenta. Y tampoco hemos tomado medidas verdaderamente importantes para empoderar a los jóvenes, a los trabajadores y hacer frente a los grandes cambios globales. Y no hemos trabajado como europeos contra todas las amenazas transnacionales.

– Pinta un panorama preocupante.

– Algunos ciudadanos piensan: 'lo hemos intentado todo con los partidos tradicionales de derecha, centro e izquierda, pero no han hecho lo suficiente, así que, ¿por qué no Vox?'. Nosotros sabemos por qué no, pero hay mucha gente que... y así vamos.

– En Francia y en Italia, por ejemplo, varios partidos tradicionales han desaparecido. ¿Hay riesgo de que ocurra en otros países?

– Sí, la derecha europea está cometiendo un error fatal porque cada día trabaja más con la extrema derecha y es víctima de su nueva hegemonía cultural. Ahí empieza su fin porque los electores prefieren el original a la copia.

– Aquí el debate es si el PP debe pactar y gobernar junto a Vox.

– Será un error y, si lo hace, Vox será el primer partido en España en el futuro. Lo hemos visto en Italia y en Francia. Cuando la derecha tradicional absorbe el veneno ideológico de la extrema derecha, ya sabemos quién gana. Ojo, que ocurre lo mismo con la izquierda. Los socialdemócratas tienen que ser mucho más reformistas y ahora son conservadores y no quieren cambiar nada. Todo es perfecto, intocable. Y todo el tiempo quieren aliarse con la extrema izquierda.

Éxito de integración

– Cada vez hay más partidos populistas en la Eurocámara. ¿Cómo afecta eso a las posibles alianzas proEuropa entre liberales, socialdemócratas y populares?

– Es difícil, porque los populares un día están con nosotros y el otro con la extrema derecha. Están jugando con fuego porque es un suicidio político. Podríamos llegar a una parálisis del funcionamiento de la Unión. Es necesario un compromiso entre las tres o cuatro fuerzas centrales.

– ¿Así que está en peligro el proyecto europeo?

– Sí, las fuerzas de extrema derecha son muy hábiles. Hace seis años hablaban de salirse de la Unión, de destruirla. Ahora hablan de crear otra Europa. Y ése es un mensaje más peligroso porque quieren bloquear las instituciones desde dentro. Su proyecto es destruir la cooperación europea, sin una alternativa. Por eso debemos reformar la Unión para que sea más poderosa, eficaz y democrática.

– Ha citado al alcalde de Nueva York, que es musulmán, y también hay un alcalde de ese mismo credo en Londres. ¿Se imagina, por ejemplo, un presidente de la Comisión musulmán?

– Sí, sí. Y sería un símbolo de que el modelo de integración ha sido un éxito. No me da miedo pensar en esa posibilidad. Lo que me da miedo es el fracaso de la integración de los inmigrantes y la división que hay entre algunas comunidades islamistas y el resto de nuestra sociedad. Y me dan miedo ciertos movimientos islamistas que creen que el Corán es más importante que la Constitución.

– No todo el mundo piensa como usted.

– Hay dos realidades muy peligrosas. Por un lado, comunidades que no aceptan la laicidad y la importancia de las constituciones. Y por otro, extremistas de derechas que gritan todo el día que todo es culpa de los migrantes. ¿No hay crecimiento? Culpa de los migrantes. ¿No hay seguridad? Culpa de los migrantes.

– ¿Y qué hacer al respecto?

– Tenemos que ser intratables con los islamistas que no quieren respetar nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, en Europa, la mujer es libre y no tiene que hacer lo que decide su marido.

Posicionamiento «No puedo estar a favor de una inmigración ilegal y desordenada»

Euskera en la UE «Es una propuesta legítima por la que he luchado y que creo que es posible»

– El Gobierno vasco ha comenzado a revelar el origen geográfico de los detenidos. ¿Desde Bruselas se ve bien?

– En Italia, por ejemplo, si hay un crimen, los periodistas no dicen si era un italiano de Roma o de Milán, pero sí si era africano. El origen de quien comete un crimen se dice solamente cuando es migrante. Así que si se publicita, tiene que ser en todos los casos. Puede ser una solución, pero no es algo donde quiera profundizar.

– El PNV también ha endurecido su discurso sobre inmigración y ahora habla de que debe ser legal y ordenada. ¿Está de acuerdo con esos matices?

– No puedo estar a favor de una inmigración ilegal y desordenada. Nuestra posición como Partido Demócrata Europeo es que tenemos que tomar el control sobre la inmigración. Es necesaria, sobre todo en países que tienen un grave problema demográfico. Es un fenómeno estructural de nuestras sociedades, para hoy y para el futuro.

– ¿Es posible que el euskera sea un idioma oficial en la UE?

– Es una propuesta legítima por la que he luchado. Y aunque es verdad que hay muchos miembros del PP Europeo que están contra, creo que es posible. Dicen que hay un problema económico, que supondría muchos gastos, pero ése no puede ser un obstáculo insuperable. Podríamos introducir mecanismos que den la posibilidad de utilizarlo solamente en el pleno. Se puede hacer. Pero si el problema es que no se quiere reflejar la diversidad lingüística y cultural de España, es un error.