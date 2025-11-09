El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De Andrés, fotografiado en el centro de Bilbao, llegó hace dos años a la presidencia del PP vasco. Yvonne Iturgaiz
Javier de Andrés | Presidente del PP vasco

«El PP debe ser la alternativa, no apoyaremos unos Presupuestos vascos en clave socialista»

Responsabiliza al PNV de la «deriva hacia la izquierda» en Euskadi y le acusa de querer «ganar voluntades con gasto público»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

Si el viernes Imanol Pradales tendía la mano al PP para acordar los Presupuestos vascos de 2026 al diagnosticar una coincidencia en las «prioridades», Javier ... de Andrés (Vitoria, 1967) despeja cualquier duda en esta entrevista. Incluso antes de sentarse a la mesa de negociación esta próxima semana, tiene decidido que su grupo no apoyará unas Cuentas diseñadas «en clave socialista», con un crecimiento del gasto público superior al de los salarios, y destinadas a «ganar voluntades». El líder de los populares vascos cree que su partido debe reforzar su papel como «alternativa» frente a la «deriva hacia la izquierda» que observa en Euskadi.

