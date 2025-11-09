«El PP debe ser la alternativa, no apoyaremos unos Presupuestos vascos en clave socialista»

Si el viernes Imanol Pradales tendía la mano al PP para acordar los Presupuestos vascos de 2026 al diagnosticar una coincidencia en las «prioridades», Javier ... de Andrés (Vitoria, 1967) despeja cualquier duda en esta entrevista. Incluso antes de sentarse a la mesa de negociación esta próxima semana, tiene decidido que su grupo no apoyará unas Cuentas diseñadas «en clave socialista», con un crecimiento del gasto público superior al de los salarios, y destinadas a «ganar voluntades». El líder de los populares vascos cree que su partido debe reforzar su papel como «alternativa» frente a la «deriva hacia la izquierda» que observa en Euskadi.

– El lehendakari dice que comparten «prioridades». ¿Lo ve así?

– Yo no veo esa coincidencia en modo alguno. Estos Presupuestos estarán hechos para entenderse con Bildu o Sumar, pero no con el PP. No vamos a respaldar unos números que crecen más que la renta de las familias, lo que significa que la Administración crece a costa de las familias y de la pasta de los trabajadores.

– ¿Es mejor cerrarse en banda de primeras sin lograr nada que negociar alguna mejora?

– El Gobierno vasco tiene mayoría absoluta y va a sacar adelante sí o sí un proyecto que necesita una alternativa. Se tiene que percibir que nosotros somos esa alternativa a un modelo de gasto público creciente y a unos Presupuestos en clave socialista.

– Yendo más al detalle, ¿qué componentes de esas Cuentas les separan?

– Hay mucho gasto superfluo destinado a chiringuitos. El número de sociedades públicas que existe, por ejemplo en materia de industria, está absolutamente injustificado. Por no hablar del número de asesores. Volvemos a ver un proyecto que se centra más en ganar voluntades con gasto público, con contrataciones... No se busca la eficiencia del sistema, sino la eficiencia en el voto.

– ¿Van a tener la misma actitud en ayuntamientos y diputaciones donde son clave?

– Puede haber circunstancias diferentes en unas instituciones y otras, pero creo que éste es el criterio general que debemos emprender para todo el País Vasco.

– El año pasado sí aprobaron los Presupuestos en Gipuzkoa.

– Esta vez me parece muy difícil porque PNV y PSE-EE han acordado con Podemos la mitad del Presupuesto, la de los ingresos, a través de la reforma fiscal. Será más fácil que busquen ese apoyo restante en ellos.

Reforma del Estatuto «Un acuerdo de PNV, Bildu y PSE no va a arreglar el grave problema de clientelismo»

– ¿El PP ha llegado a la conclusión de que le perjudica llegar a acuerdos con el PNV?

– Insisto en la necesidad de presentar una alternativa. La deriva hacia la izquierda que está teniendo Euskadi le perjudica desde hace años y nosotros debemos servir de contraste. Gente que en el pasado ha confiado en el PNV lo está empezando a ver.

– ¿Detecta cierto viraje del PNV hacia la derecha?

– Yo lo que veo es que esta semana se han abstenido en el Senado ante nuestra propuesta sobre la multirreincidencia, que han presentado unos Presupuestos que elevan el endeudamiento, que impiden que la Ertzaintza pueda hacer su trabajo para detener unas algaradas... Están en las mismas claves que Sánchez y Bildu.

– Pero sí ha endurecido el discurso en cuestiones como la seguridad y la inmigración.

– Pero no tienen margen porque el Partido Socialista les marca el camino. El PNV es responsable de una querencia hacia la izquierda que está afectando a la vida social, económica y laboral de Euskadi, con el mayor número de huelgas y el mayor índice de absentismo de toda España. A mi juicio deberíamos volver al modelo que nos dio el éxito, que es el del esfuerzo, el compromiso, el trabajo, el respeto a la iniciativa privada...

– En el caso del centro de refugiados de Vitoria, se ha demostrado que el PNV no va con la izquierda. ¿Eso no refuta su tesis?

– Más bien creo que en esta cuestión el PNV se ha quedado en tierra de nadie. No quiso votar con nosotros para paralizar el centro. Y esto es el ejemplo de muchas otras cosas en las que se están quedando en tierra de nadie.

– A raíz de este tema, el PSE-EE «visibilizó» por primera vez una mayoría alternativa al PNV junto a EH Bildu y Sumar. ¿Ve ahí una alianza de futuro?

– Mientras Sánchez necesite los votos de PNV y Bildu, como ahora, y el PNV se siga portando bien con Sánchez, como ahora, no va a haber ninguna modificación de los acuerdos políticos porque el PSOE necesita a ambos. A Bildu le complace con una amnistía administrativa y al PNV, con su apoyo en el Gobierno vasco y otras instituciones.

Rector de la UPV/EHU «Intenta defender su ideología; haría bien en buscar la eficiencia con los recursos que tiene»

– ¿El PP pondría a disposición sus votos para impedir gobiernos de la izquierda en Euskadi?

– Ahí el PNV tendría que demostrar que realmente tiene un proyecto compatible con el nuestro. La realidad es que allí donde ha tenido la oportunidad de sacarnos de los gobiernos, lo ha hecho.

– En 2023 dieron sus votos gratis al PNV en Gipuzkoa o Durango reivindicándose como «dique de contención» frente a EH Bildu. ¿Ya no lo son?

– Nos hemos llevado una gran decepción porque en aquellos ayuntamientos en los que le apoyamos, el PNV ha acabado pactando la gestión con Bildu o Podemos. Si se entienden mejor con ellos...

El futuro del autogobierno

– Eneko Andueza y Arnaldo Otegi coinciden en que la relación con el PNV ha empeorado desde que llegó Aitor Esteban. ¿Usted lo constata?

– A efectos prácticos es la misma relación que antes porque tampoco con Andoni Ortuzar llegábamos a acuerdos.

– Acaban de llegar ahora a un pacto para apoyar a Mikel Mancisidor como nuevo Ararteko.

– El acuerdo es con el candidato, no con el PNV o con el PSE-EE como se ha querido interpretar. También juega el hecho de que sea una institución cuyo trabajo valoramos positivamente.

– ¿Está al tanto de las negociaciones sobre la reforma del Estatuto?

– No, nos enteramos cuando hacen declaraciones los que se reúnen ahí. La última cita que tuve sobre esto fue hace un año con Ortuzar y le dije que nuestra voluntad era participar porque creíamos que se puede mejorar el Estatuto en ciertos órdenes. Pero nunca se nos ha vuelto a llamar.

– ¿Qué cree que saldrá de esas conversaciones entre PNV, EH Bildu y PSE-EE?

– Todo su objetivo es identitario y eso no va a resolver nada. En Euskadi hay un problema muy grave de clientelismo y hay limitaciones a la libertad, como en la elección del modelo educativo. Eso no lo van a solucionar.

– En caso de que haya un cambio de mayorías en el Congreso, ¿vetará el PP un acuerdo de la mayoría política vasca?

– No sin haberlo leído antes, pero no le encuentro mucho sentido a que alguien quiera hacer un acuerdo con el conjunto de España ignorando al principal partido del país y el que seguramente sea el próximo gobernante.

– ¿Un Gobierno del PP aseguraría el traspaso de todas las competencias pendientes?

– Habría que hacer una reflexión de qué es lo que queda realmente pendiente. En casos como el del Puerto de Pasaia o los aeropuertos, lo que se está pidiendo es que el Estado renuncie a las competencias exclusivas que tiene consignadas en la Constitución.

Cese de Raquel González «Indudablemente los resultados del PP de Bizkaia no se ajustan a lo que tendríamos que esperar»

– ¿Usted considera que la UPV/EHU está infrafinanciada?

– Si miramos lo que cuesta cada alumno de la UPV/EHU, nos encontramos con que cada estudiante sale más caro que la matrícula en algunas de las universidades privadas más caras de España.

– ¿Cree que el rector está tratando de usar la universidad como «ariete político», como insinuó el consejero Pérez Iglesias?

– Yo creo que el rector intenta defender su ideología y pienso que haría bien en buscar la eficiencia de los recursos de los que dispone.

– ¿Le satisface que el consorcio en el que participa el Gobierno vasco haya cerrado la operación de Talgo?

– Esperamos que salga algo favorable porque mucha gente depende de ello. Ahora bien, veo con preocupación que hayamos llegado al punto en el que hace falta comprar una empresa para que no se vaya de Euskadi. Es un síntoma del problema que tenemos, no somos atractivos.

– Hablemos de cuestiones internas. ¿Por qué era necesaria una gestora en el PP de Bizkaia?

– Mire, desde un punto de vista sociológico, seguramente Bizkaia sea la provincia con una población más cercana al modelo político que defendemos nosotros. Hay más empresarios, autónomos, trabajadores por cuenta propia, en definitiva profesionales perjudicados por todo lo que estamos viviendo. Y tenemos que trabajar mucho más en eso...

– ¿Raquel González no estaba dando la talla?

– Indudablemente los resultados no se ajustan a lo que tendríamos que esperar.

– ¿Se le ha garantizado a ella y a su 'número dos', Eduardo Andrade, que repetirán como candidatos a la Diputación y a la Alcaldía de Getxo en 2027 a cambio de aceptar la gestora?

– Ésa es una decisión que se tomará cuando se aproximen las elecciones. No hay compromisos con nadie.

– Hay personas cercanas a ellos que han criticado las formas y que amagan con plantar batalla en el próximo congreso. ¿Teme que se divida más el partido?

– Bueno, eso no tiene por qué interpretarse como una imagen de división. Que haya gente que quiera asumir responsabilidades es algo positivo porque significa que hay ambición y ganas de hacer cosas.

– Se cumplen ahora dos años desde que usted preside el PP vasco. ¿Qué ha cambiado?

– Seguimos haciendo la misma tarea, pero sí creo que he podido aportar mi experiencia en la Administración, en la Diputación de Álava y el Gobierno de España. Me parece que así estamos dando un perfil de gestión.

– ¿Quiere optar a la reelección?

– Para eso aún queda mucho tiempo por delante.