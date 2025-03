El PP carga contra Sánchez por usar el eufemismo «salto tecnológico» para «rearme»: «Le falta hablar de piruletas»

El debate sobre el incremento en Defensa y la compleja situación en el panorama internacional continúa marcando un día más la política doméstica. Borja Sémper, ... portavoz nacional del Partido Popular, ha arremetido este viernes con dureza contra Pedro Sánchez y su Gobierno por utilizar el eufemismo de «salto tecnológico» para no hablar de «rearme» y «tratar como menores de edad» a los ciudadanos.

«Al presidente del Gobierno sólo le faltaba haber hablado de piruletas y gominolas de colores, cuando estamos hablando de algo muy relevante: el compromiso de España con nuestros socios en la defensa de nuestras libertades», ha señalado -desde Santander- el dirigente del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

A juicio de Sémper, la actitud y la forma en la que el presidente del Ejecutivo está tratando un asunto de esta magnitud muestra el «poco respeto a los ciudadanos» que tienen en tanto en el Palacio de La Moncloa como en Ferraz. Por esa misma razón, Sémper ha aprovechado la ocasión para instar a Sánchez a «estar menos preocupado por el relato» y más «por cambiar la realidad».

«Al presidente del Gobierno le da igual no tener Presupuestos, le da igual estar acosado por casos de corrupción que interpelan a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal y no le importa tener una mayoría parlamentaria porque no quiere gobernar el país, sino que sólo quiere estar en la Moncloa», ha zanjado Sémper.

PP y PSOE, a diferencia del resto de grupos del Congreso, coinciden en lo mollar en este debate: ambas partes están a favor de incrementar lo que se destina del Producto Interior Bruto (PIB) actualmente y se muestran convencidos de que reforzar el papel de la Unión Europea y la OTAN resulta indispensable para hacer frente al futuro.

No obstante, y a pesar de ese alineamiento, los dos partidos siguen enzarzados en cómo proceder. Génova sigue reclamando al secretario general socialista llevar a la Cámara Baja ese aumento como principal requisito y acusa a Sánchez de no ofrecer información alguna. El líder del PSOE, por su parte, pretende materializar ese compromiso sin necesidad de que pase por el Parlamento, donde la mayoría de sus socios son contrarios a un incremento en Defensa.