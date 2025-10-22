El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado

La comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' - 17 meses y 84 comparecencias a sus espaldas- entra a partir de este jueves uno de sus ... momentos de mayor interés con el interrogatorio del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y la actual responsable de las cuentas de Ferraz, Ana María Fuentes. Todo ello, en plena tormenta por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los sobres con metálico y el emblema del partido que llegaban a José Luis Ábalos y Koldo García y a solo una semana de que el jueves 30 de octubre Pedro Sánchez tenga que pasar también por esta comisión, en la que el Partido Popular quiere convertir la supuesta financiación irregular de los socialistas en argumento central.

Para añadir todavía más tensión (e incertidumbre) a la comparecencia de Moreno y Fuentes, el instructor del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al primero el miércoles de la semana que viene para que aclare los pagos «sin respaldo documental» que recibieron en Ferraz en el exministro de Transportes y su exasesor.

El PP vela armas con la idea de tratar de acorralar a los gerentes en una comisión en el Senado que controla, pero lo cierto es que no sabe si Moreno y Fuentes van a declarar. El primero, que podría alegar su cita en el Supremo para guardar silencio, es el que más tiene que explicar. La UCO ha documentado que el PSOE, pagó más de 30.000 euros a Ábalos y a su mano derecha en sobres con membrete del partido. La entrega del dinero se produjo entre los años 2017 y 2019; en medio, Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras ganar la moción de censura. El mayor pago se produjo en 2018 (14.692,23 euros), seguido de 2017 (8.772,72 euros) y 2019 (6.699,09 euros).

Todos esos pagos, incluidos los que no tienen reflejo en los libros de contabilidad del PSOE pero de cuya existencia la Guardia Civil ha sabido por los mensajes de Koldo, se produjeron en la época en que Mariano Moreno Pavón, era director gerente del PSOE (desde junio de 2017 hasta octubre de 2021).

Moreno, diplomado en Gestión y Administración pública por la Universidad Carlos III, se jacta en su perfil de la Fundación Pablo Iglesias de ser un experto en «la puesta en marcha de planes de modernización y procedimientos para la gestión de los procesos clave de la organización». De hecho, él fue quien ingenió para las segundas Elecciones Generales de 2019 la financiación de con microcréditos de simpatizantes y militantes que recaudó 4,7 millones. Sin embargo, y a pesar de sus novedosos métodos, durante su mandato no modernizó los pagos en Ferraz, que se siguieron haciendo en metálico de manera regular.

El exgerente llamado al Senado y al Supremo, abandonó la gerencia de la ejecutiva federal del PSOE en otoño 2021, medio año después de la salida del Gobierno de Ábalos. Entonces, fue nombrado, con un sueldo de 245.000 euros anuales, presidente de Enusa, la empresa pública encargada del suministro de uranio enriquecido a las centrales nucleares españolas.

Se da la paradoja, que Moreno va a acabar pasando por el doble trago de las comparecencias judicial y parlamentaria a cuenta de las andanzas de José Luis Ábalos, cuando en realidad él llego a Ferraz de la mano de Adriana Lastra, la enemiga íntima del exministro.

A Moreno, le sustituyó en octubre de 2021 la otra compareciente este miércoles en el Senado, la malagueña Ana María Fuentes, nombrada gerente por Santos Cerdán, quien en julio de ese año sucedió a Ábalos como secretario de Organización del PSOE.

Fuentes no ha sido llamada al Supremo porque los pagos opacos desde Ferraz a Ábalos y Koldo no se produjeron bajo, pero su nombre sí que aparece en el informe de la UCO del pasado junio sobre las mordidas de la trama que salpica al PSOE y que costó la cabeza (y la cárcel) a Santos Cerdán.

En ese atestado se incluyen varios mensajes del 15 de marzo de 2022 entre García y quien fuera director general de Carreteras en la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes, Javier Herrero, que participó, según los audios, en las reuniones en las que supuestamente se amañaron adjudicaciones del ministerio.

En uno de esos mensajes, Koldo García, una semana después de reunirse con Santos Cerdán para tratar sobre obras, según explica la UCO, se mensajea con Javier Herrero. «Perdona que te moleste, me pide tu teléfono el gerente del partido [en referencia a Fuentes]. Te puedo llamar 15 segundos?», le pregunta la mano derecha de Ábalos a Herrero. «Si no se lo doy yo, lo consigue seguro», responde el director de Carreteras en tono de broma.

«Creo que te van a pedir el impuesto», le avisa García. Por entonces –recuerda la UCO– la gerencia del PSOE estaba en manos de Ana María Fuentes, colocada en ese puesto precisamente «a iniciativa de Santos unos meses antes», tal y como remarca expresamente la Guardia Civil. Poco después, Koldo, según los wasaps recuperados por la UCO, se vuelve a poner en contacto con el exdirector de carreteras para confirmar que la llamada se había producido.

Herrero se lo confirma y le dice que el PSOE le había enviado un «formulario», pero que «no le había especificado cuantía». Para los agentes de la Guardia Civil no hay duda: «Desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica» a las arcas del partido.