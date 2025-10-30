El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, en la última sesión de control. E. P.

El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado

El presidente afronta como un debate sobre el estado de la nación el interrogatorio, que Junts aprovechará para exhibir su pase a la oposición

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Llegó el día D. Un año y medio después de que el PP registrase la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación ... que funciona en el Senado sobre el 'caso Koldo', Pedro Sánchez hará finalmente este jueves el paseíllo por la Cámara alta donde deberá enfrentarse al tercer grado al que le someterán desde el primar partido de la oposición pero también al fuego amigo. Un interrogatorio de más de cinco horas –cada grupo cuenta con 50 minutos– que el jefe del Ejecutivo afronta desde la «más absoluta tranquilidad» y en el que los de Alberto Núñez Feijó buscarán «retratar al número uno» atacándole desde todos los flancos. «Para entender lo que pasa en el Gobierno hay que analizar el perfil de su líder, entender al personaje y ver cuáles son sus limites», sostienen en Génova.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  4. 4 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Juan Carlos I: «Me marché a Abu Dhabi para ayudar a Felipe VI»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado

El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado