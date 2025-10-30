El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado

Llegó el día D. Un año y medio después de que el PP registrase la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación ... que funciona en el Senado sobre el 'caso Koldo', Pedro Sánchez hará finalmente este jueves el paseíllo por la Cámara alta donde deberá enfrentarse al tercer grado al que le someterán desde el primar partido de la oposición pero también al fuego amigo. Un interrogatorio de más de cinco horas –cada grupo cuenta con 50 minutos– que el jefe del Ejecutivo afronta desde la «más absoluta tranquilidad» y en el que los de Alberto Núñez Feijó buscarán «retratar al número uno» atacándole desde todos los flancos. «Para entender lo que pasa en el Gobierno hay que analizar el perfil de su líder, entender al personaje y ver cuáles son sus limites», sostienen en Génova.

En Moncloa, persuadidos de que la oposición sacará «toda la basura» que salpica al presidente, llevan días preparando una jornada «importante» equiparándola a un debate sobre el estado de la nación, ante la que el equipo del gabinete de Presidencia que comanda Diego Rubio y la Secretaría de Estado de Comunicación han ido elaborando distintos documentos a los que Sánchez podrá acogerse para fijar «qué quiere decir» a lo que se le cuestione. «Los autos nos los sabemos», constatan en el entorno del jefe del Ejecutivo en referencia a las causas que conciernen al ámbito personal y partidario de éste. Y ante una sesión parlamentaria que se prevé poco menos que un campo de batalla, las fuentes consultadas confían en que los socios –de los que Junts se descolgó este lunes– actúen «como fiscales: que pregunten todo y de manera legítima».

El bloque de investidura, colocado ante un trance en el que no puede aproximarse a PP y Vox pero tampoco parecer condescendiente con la presunta corrupción, desplegará en el Senado estrategias no coincidentes. Quienes aún están alineados con el Gobierno de Sánchez basculan entre el PNV, que renunciará a su turno para no participar en una citación que forma parte, a su juicio, de la instrumentalización que hacen de la misma los populares para polarizar, y Esquerra y EH Bildu, que comparten bancada y tiempo de intervención. Los dos grupos independentistas se focalizarán en pedir transparencia al compareciente: «Que se retrate en la lucha contra la corrupción», resumen los republicanos, que siguen jactándose de ser un partido al que «nunca» le ha alcanzado la mancha de las irregularidades.

En los escaños contiguos, la pelea de Junts es otra desde que Carles Puigdemont consumara en Perpiñán la ruptura con Sánchez. Los soberanistas, cuyo grupo en el Senado integran también Coalición Canaria y el BNG, que se cae del interrogatorio, optarán por una intervención «corta» en la que no solo interpelarán a Sánchez por el objeto de la comisión, sino que también tienen intención de escenificar que el partido opera ya en «nueva fase de oposición».

Imagen «demoledora»

En la cúpula del PP están convencidos de que llevan la mano ganadora en la partida que se juega este jueves en el Senado. A pesar de que hay voces dentro del partido que temen que Sánchez pueda sacar algún beneficio de su intervención, en la dirección nacional defienden que la imagen del presidente sentado en la comisión de investigación –es el segundo mandatario que lo hace estando en el cargo tras José Luis Rodríguez Zapatero– es «demoledora».

Los populares exprimirán al máximo su turno de preguntas –serán los últimos en intervenir–, y centrarán el tiro en la hipotética existencia de una 'caja b' en el PSOE, sin olvidarse de los casos de presunta corrupción que afectan al entorno familiar y político de Sánchez. «Tocaremos todos los palos», admiten en la dirección nacional. Eso incluye la trama de hidrocarburos, el 'Delcygate', el alquiler de pisos para amantes de sus ministross, la colocación a dedo de su hermano en la Diputación de Badajoz, sin olvidar el supuesto uso de inmuebles públicos como prostíbulos por su suegro o la imputación de su mujer por tráfico de influencia y corrupción. «Se le plantearán las preguntas que los periodistas 'no afines' no pueden hacerle», apuntan las fuentes consultadas.

Los conservadores, que llevan días preparando el tercer grado, centran su objetivo en intentar que el jefe del Ejecutivo «nos cuente quién es» y por qué toda su gente alrededor está «corrompida». «Puedes tener una manzana podrida pero si se te pudren todas alrededor lo mismo el podrido eres tú», señalan las mismas fuentes, que insisten en que será clave establecer cuál es el «umbral de la decencia» de Sánchez. «Con ello se puede entender porqué tu número dos hace lo que hace», apostillan en alusión a la imputación de los dos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Los conservadores guardan con celo el nombre o nombres de quiénes conducirán el exhaustivo interrogatorio, sobre el que han ido dando pistas y que ajustaron ayer mismo tras la declaración del exgerente del PSOE, MarianoMoreno. Entre los mejor posicionados están el portavoz titular de esta comisión Alejo Miranda; la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, o Rocío Dívar.

Ni Feijóo ni su entorno dudan de que el presidente del Gobierno «mentirá» en el Senado porque, como le espetó este miércoles el líder del PP en la sesión del control en el Congreso, «sabe que la verdad acabaría con usted». En cualquier caso, avisan en Génova, estarán muy vigilantes puesto que faltar a la verdad en una comisión de investigación «es constitutivo de delito». Y los conservadores están decididos a jugar todas las cartas para ganar la partida.