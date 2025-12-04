El PP de Bilbao a Otegi, sobre las pintadas de su sede: «Te vamos a pasar la factura» Esther Martínez, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital vizcaína, tilda de «cobardes» a los responsables del sabotaje

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao ha cargado contra EH Bildu y Arnaldo Otegi por las pintadas aparecidas en su sede de la calle Licenciado Poza de la capital vizcaína. Esther Martínez, en un vídeo publicado en su perfil de X, tilda de «cafres» a los responsables del sabotaje, a los que también llama «cobardes» por «venir por la noche, encapuchados, a pintarnos la sede».

«¿Qué lo hacéis, porque nadie os presta atención y necesitáis que el jefe os dé una palmadita en la espalda?», lanza la portavoz popular, que se dirige directamente al líder de la formación soberanista. «Otegi, que tú eres el jefe, te vamos a pasar la factura de la pasta que nos cuesta todo esto», señala.

Martínez, también acusa a EH Bildu de que «nunca» han sabido «construir» y «sabido convivir». «A alguno igual les habéis engañado, pero las cuatro cabras y el cabrón, uno siempre vuelve al monte, porque no servís ni para reciclar», sentencia la portavoz popular.

Esta sede del PP en Bilbao sufrió en la madrugada de este martes un ataque por parte de Ernai, las juventudes de Sortu. La fachada del local, situada en la plaza Bizkaia, amaneció vandalizada con pintura roja y con carteles de esa organización llamando a la movilización «de los jóvenes» de cara a un acto en la capital vizcaína el próximo 20 de diciembre. Un día después, las juventudes de Sortu reivindicaban el ataque en un vídeo difundido en sus redes sociales. En la grabación se puede observar a varios encapuchados arrojar de madrugada pintura roja a la fachada del local y pegando un cartel en el que llaman a participar en una próxima manifestación en la capital vizcaína. Lejos de querer ocultar su autoría, Ernai se vanagloria de la acción, que a su entender viene motivada por la actitud del PP hacia «el pueblo vasco».