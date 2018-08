«Las circunstancias no ayudan», dice el PP sobre la aprobación de los Presupuestos vascos Alfonso Alonso charla con Josu Erkoreka e Iñigo Urkullu, durante un pleno de control en el Parlamento vasco. / Igor Aizpuru Alfonso Alonso ha avanzado que «se van a sentar a hablar» con el Ejecutivo de Urkullu aunque el asunto le parece «francamente difícil» EUROPA PRESS BILBAO Miércoles, 29 agosto 2018, 10:38

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que la aprobación de las Cuentas Vascas dependerá del Gobierno y cree que el Ejecutivo de Urkullu «no puede trasladar la responsabilidad a los demás». Alonso ha asegurado que es una persona «dialogante» que intenta ser «sensata», pero «las circunstancias no ayudan». Según ha avanzado, el PP «se va a sentar a hablar» aunque el asunto les parece «francamente difícil». «Con el esfuerzo que han realizado los años anteriores, no vale y, por tanto, van a tener que negociar de verdad si no quieren entrar en esa situación de prórroga«, ha añadido.

Reforma del Estatuto

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Alonso, ante el planteamiento del lehendakari de ensanchar el consenso en torno al nuevo Estatuto, ha indicado que Urkullu «permanentemente» se está «desmarcando» de ese acuerdo y, a su juicio, de su partido, que lo está apoyando. En este sentido, tras asegurar que «lo que valen son los hechos», le ha pedido que, si cree que este texto «no es legal y no vale» defienda su retirada. «Si realmente el lehendakari cree que ese texto no es legal y no vale lo que tendrá que hacer es liderar dentro de su casa y que el PNV lo retire«, ha asegurado.