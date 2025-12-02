El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El PP acusa a Ernai de atacar con pintura su sede en el centro de Bilbao

Los populares culpan a las juventudes de Sortu del sabotaje y ponen el foco en el PNV. «Debe dejar de blanquearles»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:04

Comenta

La sede del PP en la calle Licenciado Poza de Bilbao ha sufrido en la madrugada de este martes un ataque por parte, según los ... populares, de Ernai, las juventudes de Sortu. La fachada del local, situada en la plaza Bizkaia, ha amanecido vandalizada con pintura roja y con carteles de esa organización llamando a la movilización «de los jóvenes» de cara a un acto en la capital vizcaína el próximo 20 de diciembre.

