El PP acusa a Ernai de atacar con pintura su sede en el centro de Bilbao

La sede del PP en la calle Licenciado Poza de Bilbao ha sufrido en la madrugada de este martes un ataque por parte, según los ... populares, de Ernai, las juventudes de Sortu. La fachada del local, situada en la plaza Bizkaia, ha amanecido vandalizada con pintura roja y con carteles de esa organización llamando a la movilización «de los jóvenes» de cara a un acto en la capital vizcaína el próximo 20 de diciembre.

La responsable del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha condenado los hechos y ha centrado sus críticas en el PNV por «blanquear» a Bildu. «Los blanquean a diario, les pedimos que dejen de gobernar de la mano de partidos radicales con los que incluso aspiran a reformular nuestro Estatuto, norma básica de convivencia», ha argumentado. «Es insólito que en Bizkaia formaciones como el PNV o el PSE prefieran alinearse con la izquierda abertzale que con el PP, lo que evidencia la peligrosa deriva de una y otra formación», ha añadido.

El presidente del PP vasco también ha condenado el ataque y ha denunciado que la «política vasca no puede seguir siendo la más violenta e intolerante de España».