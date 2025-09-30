El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
Aitor Esteban y Eneko Andueza, en los pasillos del Parlamento vasco. Rafa Gutiérrez

El portazo del PSE deja en manos de Bildu el plan del PNV para blindar el euskera en las OPE

Los jeltzales y la coalición soberanista dependerán el uno del otro para que sus iniciativas pasen el primer corte el jueves

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:02

Desde que PNV y PSE-EE alcanzaron la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2020 y la revalidaron en 2024, las votaciones en el ... Parlamento vasco apenas tienen emoción. Ante cualquier iniciativa a debate, los socios de gobierno se sientan previamente a consensuar una misma posición, sabedores de que su criterio se corresponderá fielmente con el desenlace de la cuestión. Pero hay veces, muy pocas, contadas con los dedos de una mano, en las que jeltzales y socialistas no llegan a un acuerdo y la calculadora regresa a escena. Aparece ahí el parlamentarismo en estado puro.

