Política basura

Oigo las palabras comisario Villarejo y ¿en qué pienso? Pienso en varias cosas. Vayamos por partes. Mi cerebro reptiliano, ese prosencéfalo heredado de los primeros saurios que se preocupa por mi supervivencia y seguridad, piensa automáticamente en que sería mejor cerrar la boca y escribir sobre otra cosa. Pero esta vez no voy a hacerle caso. Luego está el cerebro límbico, que al oír nombrar al comisario Villarejo piensa, por supuesto, en las cloacas del poder: en ese sórdido submundo amoral, en el aire mefítico que se respira ahí y en la vieja justificación del trabajo sucio: «Alguien tiene que hacerlo». Y en tercer lugar está el neocortex racional que me lleva a recabar información y a comprobar que este individuo (no sé cómo le sentará que le llame individuo, espero que no se lo tome a mal) aprendió a desenvolverse con astucia entre la basura de las élites y a sacar partido de las ambiciones, las intrigas, las bajas pasiones y las debilidades de políticos, jueces, empresarios y todo el que se le ponía delante. Por supuesto, yo desconozco absolutamente cómo se desenvuelve en la distancia corta, en la conversación amistosa. Nunca le he visto (supongo que se protege). Ignoro cómo modula el tono de voz, cómo se comporta con la gente importante después de unas copas, cómo actúa según con quién. No sé qué clase de favores presta, ni cómo logra que los peces gordos se relajen en su presencia, adopten un lenguaje confidencial y le hablen con franqueza, como si estuvieran hablando con su propio hermano, olvidando que es el campeón de las grabaciones y las escuchas. No tengo ni idea de cómo lo hace (o lo hacía), pero no me cabe la menor duda de que lo hacía muy bien. Al parecer, posee un cargamento de cintas comprometedoras de todo el mundo. Varios presidentes de gobierno le han protegido, pero yo me imagino que lo hacían por la cuenta que les traía. José Manuel Villarejo, de 67 años, aparte de expolicía y exespía (o algo así), ha disfrutado de años de excedencia en los que se ha forrado con negocios turbios y, desde hace diez meses, está en prisión provisional sin fianza, preso por una causa e investigado e imputado por otras muchas. Es un personaje para un novelón. Como él mismo dice, la gente es muy simple. Les pones una pequeña trampa y todos caen: también los que se creen muy listos o muy duros.

Lo malo, al final, es que se está imponiendo el estilo Villarejo en la vida pública: la investigación del adversario político, la grabación, el espionaje, el dossier oculto, el chantaje y la extorsión. Cada vez es más fácil grabar y encontrar algo comprometedor en la vida de cualquiera. La sociedad es cada vez más filistea. Y la política se está convirtiendo en estar constantemente pidiendo la dimisión del otro y amenazando con la filtración. Política basura.