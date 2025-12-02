El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes de la UDEF de la Policía Nacional durante un registro bajo autorización judicial. EP

La Policía registra Biomar, un gigante de hidrocarburos con un pleito millonario contra el Gobierno

Los agentes de la UDEF están en las instalaciones de la empresa matriz en Madrid y han detenido a seis personas por orden de un juzgado de la Audiencia Nacional

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:00

Comenta

Un juzgado de la Audiencia Nacional ha autorizado este martes la detención de seis personas y el registro de la sede de una empresa de ... hidrocarburos en el marco de una nueva causa abierta por un presunto fraude fiscal millonario. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), policía judicial en este procedimiento, han allanado las oficinas de la empresa matriz en Madrid de Biomar Oil, una sociedad que se encuentra en concurso de acreedores desde julio de 2024 y que está intervenido por un juzgado de lo mercantil de Barcelona desde entonces.

