La Policía impide a Bildu y Geroa Bai colocar una ikurriña en el balcón del Ayuntamiento durante el chupinazo El alcalde Enrique Maya (Navarra Suma), que ha prohibido la exhibición de la enseña porque «no es oficial», ha acusado a los nacionalistas de provocar «crispación y tensión permanente» Sábado, 6 julio 2019

Pamplona ha vivido un tenso inicio de los sanfermines. El arranque de la fiesta no podido abstraerse de la tensión política que se vive en la comunidad foral durante las últimas semanas. El incidente ha ocurrido dentro del Ayuntamiento minutos antes de que se lanzara el chupinazo, cuando agentes de la Policía Municipal han impedido a representantes de EH Bildu y Geroa Bai colocar una ikurriña en la balconada. El encontronazo ha provocado momentos de tensión y un rifirrafe dialéctivo entre el anterior alcalde, Joseba Asiron (Bildu), y el nuevo, Enrique Maya (Navarra Suma). «Ésta es tu libertad de expresión», le ha reprochado Asiron.

La polémica tiene su origen en una de las primeras decisiones adoptadas por Maya nada más llegar al cargo hace apenas unas semanas, cuando anunció que iba a retirar la ikurriña de la fachada de la Casa Consistorial, donde hoy solo han ondeado las banderas oficiales, y prohibió que la ciudadanía pudiera acceder esta mañana a la plaza del Ayuntamiento con enseñas. La Policía Municipal ha requisado la mayoría, aunque finalmente sí que se han visto entre el bullicio que seguía el chupinazo alguna ikurriña y una pancarta a favor de los presos.

La respuesta de los representantes nacionalistas que seguían el arranque de los sanfermines desde dentro del Consistorio ha sido intentar colocar una ikurriña, pero varios agentes lo han impedido. Itziar Gómez, de Geroa Bai, ha expresado su protesta denunciando la violencia ejercida por la Policía e indicando que desde 1977 la ikurriña siempre había estado presente en el inicio de fiestas. Tras el acto, el alcalde ha acusado a Geroa Bai y Bildu de «empeñarse en incumplir» la normativa municipal, que impide exhibir estos símbolos, y quienes «quieren crispar y tensionar permanentemente». Visiblemente disgustado, Maya ha sido rotundo al anunciar que «nosotros no vamos a dejar poner la ikurriña en el Ayuntamiento porque no es un símbolo oficial», y al advertir que «lo que crispa es ponerla, no evitar ponerla».