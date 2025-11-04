El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La líder de Podemos, Ione Belarra. EP

Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre

Los morados pedirán incluir también entre los beneficiarios a las personas vulnerables con renta antigua y «que no puedan acceder a una vivienda»

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

Podemos exige al Gobierno prorrogar la moratoria antidesahucios y hacerla permanente. Una medida que se ha venido manteniendo desde que se aplicó en el paquete ... de medidas para combatir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En una rueda de prensa en el Congreso, la líder del partido morado, Ione Blerra, ha avanzado que registrarán una proposición no de ley en la Comisión de Vivienda, en la que también pedirán incluir entre los beneficiarios de esta medida a las personas vulnerables con renta antigua y a cualquier persona «que esté en situación de vulnerabilidad y que no pueda acceder a una vivienda».

