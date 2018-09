El PP se reunirá con el PNV para intentar convencerle de que retire el nuevo Estatuto Alfonso Alonso durante la rueda de prensa de esta mañana en la sede del PP en Vitoria. / Igor Aizpuru Alonso cree que «puede haber un acuerdo» para reconducir una ponencia «que ahora está muerta», lo que facilitaría el apoyo de los populares a las Cuentas de Urkullu KOLDO DOMÍNGUEZ Vitoria Miércoles, 26 septiembre 2018, 13:16

Alfonso Alonso ha ofrecido esta mañana al PNV la fórmula para borrar de un plumazo todo lo decidido en los últimos meses en la ponencia de Autogobierno y recuperar el escenario previo al acuerdo en clave soberanista que los jeltzales firmaron con EH Bildu y que ha dinamitado el entendimiento que mantenían con los populares.

La oferta es clara. El PNV deberá apoyar una proposición no de ley que el PP ha registrado en el Parlamento vasco en la que se reclama que se paralice el encargo realizado a los expertos juristas para redactar el artículado del nuevo Estatuto siguiendo las bases pactadas por nacionalistas e independentistas. De esta manera, la ponencia volvería a reabrir los debates hasta lograr un «mayor grado de consenso» y un texto que se ajuste a la ley. «Ahora está muerta. Ha fracasado», ha afirmado rotundo.

El presidente del PP ha anunciado que próximamente se reunirá con los dirigentes del PNV para negociar y «tratar de convencerles» de que den marcha atrás y vuelvan a colaborar con ellos. Alonso no ha querido desvelar cuándo se celebrará ese encuentro, pero se ha mostrado confiado en que «puede haber un acuerdo». De hecho, ante los medios ha exhibido su perfil más dialogante y no ha planteado ultimátums ni posturas maximalistas. «No pido que renuncien a nada, sólo que no nos metan en un lío», ha afirmado.

Sumarse a la propuesta de Alonso supondría para el PNV asumir su equivocación en el acuerdo alcanzado con EH Bildu y que todo el trabajo realizado en los últimos meses no ha valido para nada. Pero Alonso se agarra a las palabras del lehendakari en el pleno de política general del pasado jueves, cuando reconoció que sería un «fracaso estrepitoso» no ampliar a otras fuerzas el acuerdo firmado entre PNV y EH Bildu. «Nuestro planteamiento va en coherencia con lo que dijo el otro día Urkullu», ha valorado el líder popular, para quien las diferencias entre el discurso del lehendakari y el de Joseba Egibar fueron una «estrategia política» y no una descoordinación.

La «puerta» al acuerdo

Alonso ha querido situar al PNV ante la disyuntiva de analizar lo que le supondría seguir con su actual «socio, EH Bildu, o recuperar el consenso con el PP. Si apuesta por la coalición abertzale, es cierto que podrá sacar adelante los Presupuestos del Gobierno vasco con ellos, pero «no tendrá garantías para mantener la senda de estabilidad económica y reformas fiscales. Y además su propuesta soberanista de nuevo Estatuto fracasará cuando llegue al Congreso y Euskadi volverá a verse en un escenario como el del plan Ibarretxe.

La alternativa del PP, según Alonso, permitirá al PNV buscar nuevos apoyos y consensos en la ponencia de Autogobierno, y volver a contar con el apoyo del PP a las Cuentas de Urkullu. Así lo ha asegurado hoy el líder popular. «Si acepta (echar atrás las actuales bases), nos sentamos inmediatamente a negociar. Esta propuesta es la puerta que abre el diálogo otra vez», ha confesado. Serían los «hechos» que Alonso pidió al PNV en el pleno de política general. «No puedo ser más generoso. El actual camino no va a ninguna parte y es perjudicial para todos, incluido el PNV y Urkullu».