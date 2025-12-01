El PNV toma ventaja sobre Bildu a costa de PSE y PP, según el Sociómetro

El PNV se recupera y EH Bildu se estanca. Esa es, al menos, la fotografía que arroja la última oleada del Sociómetro vasco. Si hoy ... se celebraran elecciones autonómicas en Euskadi, el nuevo Parlamento de Vitoria no diferiría radicalmente del actual, pero los jeltzales lograrían afianzar su hegemonía sobre la coalición soberanista, con 29 escaños, dos más de los que obtuvieron en los comicios de abril de 2024, frente a los 27 de EH Bildu, que mantendría así los mismos representantes que ahora tiene y frenaría la tendencia al alza que señalaban las últimas encuestas. De hecho, en el sondeo del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco hecho público en junio pasado las dos formaciones abertzales empataban a 28 parlamentarios.

El impulso que toma el partido jeltzale es la novedad más destacada del Sociómetro, que apunta que los peneuvistas, con un porcentaje de voto del 36,3%, mejorarían en 1,1 puntos su resultado de 2024 y mantendrían su tendencia al alza, frente a la formación de Arnaldo Otegi, que perdería ocho décimas respecto a 2024 y no lograría apenas crecer en estos últimos seis meses. La recogida de información del sondeo se realizó entre el 11 y el 14 del pasado mes de noviembre, en mitad del juicio contra el fiscal general del Estado, pero también en pleno debate sobre la decisión de la Ertzaintza, que EL CORREO desveló precisamente esos días, de dar a conocer las estadísticas con el origen de los detenidos.

El PNV se consolida así en la primera plaza a costa de PSE y PP, que pierden un escaño cada uno (los dos que ganan los jeltzales) respecto a los resultados de 2024. El PSE-EE acusa el golpe de los escándalos que cercan a Pedro Sánchez en Madrid y mantiene su tendencia a la baja, con 11 escaños y un 13,6% de los votos, seis décimas menos que en la actualidad. Sin embargo, el PP no logra rentabilizar su estrategia de confrontación directa con PNV y PSE en Euskadi y pierde impulso respecto al último Sociómetro y a su resultado actual. Los de Javier de Andrés se quedarían con seis escaños y un 8,4% de los sufragios, casi un punto menos.

Vox, en cambio, mantiene su tendencia sostenida al alza, consolida su escaño por Álava aunque no se acerca todavía al segundo. Eso sí, la formación de extrema derecha supera ya el 6% del voto en territorio alaves y llega al 3% en Bizkaia, el umbral mínimo para lograr representación. Sumar también demuestra capacidad de aguante y se eleva ligeramente respecto al último Sociómetro, que le dejaba sin escaño. En la encuesta publicada hoy, los de Yolanda Díaz recuperan su parlamentario por Álava, mientras Elkarrekin Podemos, con un 1,9% del voto se mantiene fuera de la Cámara vasca.

Los datos por territorios ayudan también a entender la tendencia general del sondeo. Bizkaia se mantiene sin cambios, pero en Gipuzkoa, donde el PNV venía dando muestras de evidente agotamiento frente al empuje de los de Arnaldo Otegi, la tendencia empieza a revertirse. Es en ese territorio donde el PNV gana uno de sus dos nuevos escaños, el último que obtuvo el PSE en 2024 gracias a los restos y que ahora los socialistas pierden. Más allá de la representación obtenida, los jeltzales recuperan impulso en Gipuzkoa, con una subida de 2,3 puntos, mientras Bildu, que mantiene sus once escaños, retrocede 1,4 puntos. Álava es el otro foco que explica la subida jeltzale. Con un 29,1% de los votos, los jeltzales consolidan su primera plaza en el territorio y suben un escaño (el que pierden los populares), lo que les sitúa en un empate a ocho parlamentarios con EH Bildu.