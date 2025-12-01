El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, conversa en el Parlamento vasco con Pello Otxandiano, de Bildu. Blanca Castillo

El PNV toma ventaja sobre Bildu a costa de PSE y PP, según el Sociómetro

Los jeltzales obtendrían 29 escaños frente a los 27 de la coalición soberanista, y socialistas y populares perderían uno cada uno respecto a sus resultados actuales

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:08

El PNV se recupera y EH Bildu se estanca. Esa es, al menos, la fotografía que arroja la última oleada del Sociómetro vasco. Si hoy ... se celebraran elecciones autonómicas en Euskadi, el nuevo Parlamento de Vitoria no diferiría radicalmente del actual, pero los jeltzales lograrían afianzar su hegemonía sobre la coalición soberanista, con 29 escaños, dos más de los que obtuvieron en los comicios de abril de 2024, frente a los 27 de EH Bildu, que mantendría así los mismos representantes que ahora tiene y frenaría la tendencia al alza que señalaban las últimas encuestas. De hecho, en el sondeo del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco hecho público en junio pasado las dos formaciones abertzales empataban a 28 parlamentarios.

