El PNV se sorprende de que Sánchez dé credibilidad a la UCO y pide más explicaciones

El propio Pedro Sánchez fue más lejos de lo que pensaba llegar el PNV a la hora de valorar el demoledor informe de la UCO ... que sitúa al ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de una supuesta trama de cobro de mordidas en el PSOE. Los jeltzales, que dejaron caer a Mariano Rajoy y auparon a La Moncloa al dirigente socialista solo cuando una sentencia judicial señaló la responsabilidad directa del PP en la trama 'Gürtel', tenían pensado, y así lo hizo de hecho Aitor Esteban, insistir en que hasta que no exista una condena en firme es prematuro pronunciarse, pensar en tomar distancia del Gobierno o en promover acciones para acelerar su caída. Por eso, en declaraciones a los medios antes de pronunciar una conferencia en Bilbao, Aitor Esteban reconoció su «sorpresa» al escuchar a Sánchez «dar por bueno y convertir en sentencia lo que en principio es un informe de la UCO».

Dicho de otra manera, el presidente del EBB reprochó al presidente y secretario general del PSOE que, al conceder credibilidad a la Guardia Civil, dar por hecha la corrupción de Cerdán e insistir en su «decepción» con su ex 'número tres', haya dejado sin argumentos a los socios para seguir manteniendo su apoyo.

La estrategia de los jeltzales, que desde hace tiempo no ocultan en privado su preocupación por los casos que cercan a Sánchez pero tienen motivos poderosos para apoyar su permanencia -gobiernan en Euskadi con el PSE y esperan que la presente legislatura le reporte aún réditos políticos en forma de transferencias pendientes-, es ganar tiempo y ser exigente con el PSOE. De ahí que Esteban insistiera ayer en reclamar «más explicaciones» a Sánchez, convencido de que las que dio ayer eran «necesarias y obligadas» pero siguen siendo «insuficientes». «Supongo que se irán dando y tendremos más información en los próximos días. Las tienen que dar ellos, nosotros no sabemos de qué va esto», aventuró.

Preguntado por la posibilidad de apoyar una hipotética moción de censura que presentara el PP, el líder jeltzale no fue esta vez tan tajante como en otras ocasiones y no lo descartó de plano, pero siempre en el caso de que existiera una sentencia y sin dejar de insistir en que hoy por hoy no existe una mayoría «en sentido constructivo» que pueda apoyar un Ejecutivo diferente. «Otra cosa es que la presenten y vaya usted a saber ahí que resultado hay y como nos vayamos a posicionar», deslizó.

El PP vasco pide información

También el otro socio vasco de Sánchez, EH Bildu -que había apostado por el silencio pero acabó posicionándose en una nota enviada a última hora de la tarde- optó por la prudencia. Concedió que las informaciones conocidas son «graves» y que la «presunta corrupción» debe abordarse con «absoluta transparencia y honestidad política», por lo que será «exigente» con el PSOE. Pero, al mismo tiempo, y tras ponerse como ejemplo de limpieza porque «ningún caso de corrupción afecta a nuestra gestión», enmarcó lo sucedido en un contexto «político e histórico muy concreto en el Estado español», que, avanzaron, analizarán «en profundidad» el próximo lunes.

Por su parte, el PP vasco quiere conocer si las empresas del guipuzcoano Antxon Alonso, el amigo de Santos Cerdán cuyos contratos se mencionan en el informe de la UCO, han recibido adjudicaciones también por parte del Gobierno vasco. El parlamentario Santiago López registró ayer una solicitud de información para que los departamentos de Lakua comuniquen si han tenido relación contractual desde 2018 con mercantiles como Servinabar. «Dado el posible alcance de esta red societaria y la gravedad de las sospechas conocidas, se considera fundamental conocer si ha existido contratación por parte del Gobierno vasco», sostienen.