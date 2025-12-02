El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una reunión. EP

El PNV recuerda al PSE que traspasar las competencias antes de fin de año es un «mandato» para ambos

Los gobiernos vasco y central siguen negociando y buscan fecha para una Comisión Mixta a lo largo de diciembre

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:08

El compromiso de transferir a Euskadi todas las competencias pendientes antes de que acabe este año no sólo está recogido en el pacto que Andoni ... Ortuzar firmó en noviembre de 2023 con Pedro Sánchez para su investidura. También lo está en el acuerdo de gobierno que PNV y PSE-EE rubricaron en junio de 2024 para reeditar su coalición por tercera vez consecutiva. Y es precisamente a esa referencia a la que ahora se agarra la parte jeltzale del Gobierno vasco para contrarrestar las dudas que sus compañeros socialistas están planteando sobre el cumplimiento de esa histórica reivindicación en tiempo y forma.

