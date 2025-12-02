El PNV recuerda al PSE que traspasar las competencias antes de fin de año es un «mandato» para ambos

El compromiso de transferir a Euskadi todas las competencias pendientes antes de que acabe este año no sólo está recogido en el pacto que Andoni ... Ortuzar firmó en noviembre de 2023 con Pedro Sánchez para su investidura. También lo está en el acuerdo de gobierno que PNV y PSE-EE rubricaron en junio de 2024 para reeditar su coalición por tercera vez consecutiva. Y es precisamente a esa referencia a la que ahora se agarra la parte jeltzale del Gobierno vasco para contrarrestar las dudas que sus compañeros socialistas están planteando sobre el cumplimiento de esa histórica reivindicación en tiempo y forma.

Como es sabido, falta menos de un mes para que expire el plazo «improrrogable» de dos años que el Gobierno de Sánchez asumió al inicio de la legislatura para traspasar las materias y completar así lo dispuesto en el Estatuto de Gernika 46 años después. En este tiempo se han transferido competencias como la gestión de Cercanías, las prestaciones y el subsidio de desempleo o Salvamento Marítimo, pero todavía quedan algunas de las más complicadas técnicamente, como es el caso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social o los puertos y aeropuertos de interés general.

A nadie se le escapa que a estas alturas ya es prácticamente imposible que ese compromiso se cumpla. El PNV va poco a poco elevando su presión sobre Sánchez, aunque por ahora se aferra a que Moncloa todavía no ha pedido más tiempo. Pero al mismo tiempo el PSE-EE va preparando el terreno para cuando se consume el incumplimiento. En las últimas semanas tanto el líder del partido, Eneko Andueza, como el máximo referente institucional, el vicelehendakari Mikel Torres, han asegurado que los traspasos acabarán llegando, pero tal vez no en la manera ni en los plazos que exigen los jeltzales.

Este mismo martes Andueza insistía en ello: llegar llegarán, «pero no de cualquier manera». En una entrevista radiofónica, ha dicho que no le gusta «trabajar a contrarreloj, entre otras cosas, porque esos plazos los impuso el PNV en su momento, algo que es muy respetable y tiene toda la legitimidad para hacerlo», pero a la vez cree que eso constituye una «herramienta de presión» para Sánchez. «El Gobierno de España no va a someterse a ningún tipo de presión porque se están tratando temas terriblemente sensibles. Hay que ser muy prudentes y hacer las cosas bien en vez de rápido y mal», ha argumentado.

El PNV ha querido rebatir el marco de que esto sea una mera cuestión entre los partidos y ha contestado a Andueza recordándole el «mandato» que él mismo firmó en el acuerdo de coalición en junio del año pasado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del bipartito, Maria Ubarretxena, ha leído textualmente el compromiso número 144 del texto, en el que ambas formaciones establecieron negro sobre blanco «el detalle de cómo y en qué plazos» se deben transferir las competencias pendientes en cuestión. «Estamos cumpliendo lo que dijimos en el programa de gobierno», ha puntualizado.

Reuniones «en la capital del Reino»

Ese punto no sólo hace referencia al «plazo improrrogable» que el Gobierno central asumió para transferir todas las materias pendientes antes de que acabe 2025, sino que también alude expresamente al listado de competencias que el propio Ejecutivo de Sánchez aceptó mucho antes, en enero de 2020. Ya entonces, hace casi seis años, se recogían materias que ahora están siendo producto de intensísimos debates como la Seguridad Social y singularmente los puertos de interés general, sobre todo por el contencioso que ambas administraciones están protagonizando en torno a la gestión de la terminal marítima de Pasaia.

En paralelo a la discusión puramente política, Ubarretxena, como consejera de Autogobierno y máxima responsable de la cuestión, sigue negociando con el Gobierno central. Mañana miércoles mantendrá nuevas reuniones «en la capital del Reino» −así se ha referido a Madrid− y en las próximas semanas, antes de que acabe el mes, se celebrará una Comisión Mixta de Transferencias para rubricar oficialmente algunos traspasos ya cerrados −por ejemplo, el de las prestaciones de desempleo− y, si se puede, alguna nueva que se acuerde antes de esa fecha, que dependerá de la agenda del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.